Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić proteklih je dana u Banjoj Luci predsjedavao sastankom Biskupske konferencije BiH. S tog su sastanka poslane upozoravajuće poruke.

Govoreći o poruci koju je poslao tijekom zasjedanja Biskupske konferencije BiH u Banjoj Luci ovoga tjedna o tome „da one koji ne misle kao vladajući može pojesti mrak“, kardinal Puljić je potvrdio da je i sam dobivao pisma i poruke takvog sadržaja, ali nije želio "nabrajati detalje".

Kardinal Puljić je u Banjoj Luci konstatirao kako se ljudima u BiH "umjesto nekadašnjeg jednoumlja nameće troumlje" pri čemu je rezultat isti, jer vladajuće stranke koje žele zadržati zemlju podijeljenom oštro napadaju svakoga tko im se usudi usprotiviti.

"Živio sam u sustavu gdje su napredovali podobni. Sada, ponovno, ako se usprotiviš, onda ili počnu stizati pisma ili poruke, ili na portalima počne javno linčovanje. Ne bih htio nabrajati detalje, ali je to ružna aktivnost koju sam doživio", kazao je Puljić u intervjuu za Avaz.

On je ponovno optužio vladajuće stranke u BiH što svoje politike i interese stavljaju iznad naroda i pozvao ih da služe onima koji su ih birali. "Vladajuće strukture uvažavaju samo podobne članove svojih stranaka, dok druge ignoriraju. One ne rade za narod, nego isključivo za svoje interese. Stranka i politika moraju služiti narodu, a ne da zlorabe i izigravaju interese onih koji su ih birali,“ kazao je kardinal Puljić.

Sa sastanka na kojem je predsjedavao poslan je poziv domaćim i međunarodnim čimbenicima da se suoče s problemima migranata i BiH. U tom se problemu, navodi, prepoznaju i "političke igrice".

"Nažalost, s tugom promatramo kako ti ljudi prolaze sa smještajem i premještanjem. Nema sigurnosnog nadzora niti se obavlja njihova registracija. Prihvaćaju se u BiH i onda se guraju na granicu da ilegalno prelaze.

Novci koji dolaze za migrante ne troše se na rješavanje njihova smještaja. Nažalost, u pozadini stoji i politika koja tim ljudima manipulira. To su ljudi i boli me kada vidim kako se tretiraju. Nije na nama da o tome govorimo, postoje organi koji su zaduženi da to provjeravaju, ako smiju kazati", zaključuje kardinal Puljić.