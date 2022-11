Odluka da se podignu MiG-ovi Vojske Srbije nakon što su primijećeni dronovi navodno u blizini administrativne linije s Kosovom izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama. Vrhovni zapovjednik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postao je meta brojnih šala na društvenim mrežama.

Kabinet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u utorak je priopćio da su nepoznati dronovi navodno promatrali vojarne i položaje Vojske Srbije na području Merdara i Raške.

Vučić je zapovjedio da se dignu avioni MiG-29. Srpski mediji izvijestili su da su avioni MiG-29 dignuti s ciljem sprječavanja daljnjih neprijateljskih aktivnosti.

MiG-ovi su bili u akciji praćenja i eventualnog napada na neprijateljske letjelice, navode mediji.

Dodaju da su nedugo nakon toga uočeni objekti napustili zračni prostor centralne Srbije, a da to nisu učinili - bili bi uništeni jer je navodno Vučić izdao zapovijed da se odmah djeluje protuzračnim mjerama.

"Vojska Srbije od utorka je u stanju pripravnosti i podignuta je razina borbene spremnosti zbog stanja na Kosovu", kazao je ranije u utorak srpski ministar obrane Miloš Vučević.

Na Twitteru se pokrenula rasprava o tome koja je svrha podizanja borbenih aviona u zrak i jure li oni dronove koje ne mogu uhvatiti, a pojavile su se i šale na Vučičev račun.

Nastalu štetu u srijedu ujutro pokušao je ublažiti ministar obrane Vučević. Rekao je da su MiG-ovi dignuti kako bi patrolirali nebom, a ne da bi jurili dronove, piše Nova.rs.

To ipak nije zaustavilo urnebesne komentare na Twitteru.

Srpski proslavljeni sportaš Danilo Dača Ikodinović citirao je rečenicu iz filma ''Lepa sela lepo gore'' i napisao: "Hoćeš zolju, sine, da ga dokusuriš".

Oglasila se i oporba. Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, upozorio je na poniženje koje, kako piše, trpe piloti dok slušaju takve zapovijedi.

"Vučić podigao borbene avione na dronove. Možete li zamisliti jednog školovanog pilota, majora, s kakvim osjećajem poniženosti ulazi u avion kako bi izvršio besmislenu zapovijed jednog 'dustabanlije'. Što je sljedeće? Borba sa zmajevima. Odlučujuća bitka s vrapcima. Komarci. Jako smo bolesni. Jako", napisao je.

"Što su špijunirali? Recept za grah i kupus salatu?" jedno je od pitanja postavljeno na Twitteru.

Bilo je i onih koji smatraju kako je sve što se dogodilo - samo još jedna predstava vlasti.

Von der Leyen obećala pomoć Srbiji u prevladavanju energetske krize: "Budućnost Srbije je u EU"

"U doba kada preko satelita mogu vidjeti bukvalno sve, oni špijuniraju dronovima. Pa onda on na te dronove, koji staju u ruku, diže, avione. To ni u USA filmovima nema", napisano je na Twitteru.

SNS mediji: Vučić podigao „migove 29“ zbog dronova koji su špijunirali kasarne VS.

U doba kada preko satelita mogu da vide bukvalno sve,oni špijuniraju dronovima. Pa onda on na te dronove, koji staju u ruku, diže, avione. To ni u USA filmovima nema.