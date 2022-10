Čelnik Srpske narodne stranke (SNS) i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na proslavu 14. rođendana stranke prošle subote nije pozvao osnivača i bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.

Bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić jedan je od osnivača stranke pa se očekivalo kako će biti na proslavi u Leskovcu gdje su se okupili deseci visokih uzvanika SNS-a. No, kako piše Nova.rs, to i ne čudi toliko s obzirom na to da su odnosi Vučića i Nikolića već dugo na ledu.

Spomenuti portal piše kako su odnosi narušeni kad se Nikolić odlučio povuči s mjesta predsjednika strane kako je i obećao tijekom kampanje za unutarstranačke predsjedničke izbore 2012. godine. Nakon Nikolićeva povlačenja slijedi uzlet Vučića koji je preuzeo SNS i riješio se gotovo svih kadrova svog prethodnika. Sukob je kulminirao 2007. godine uoči predjedničkih izbora u Srbiji kada je izgledalo da će Nikolić ući u drugi mandat.

No, umjesto da se kandidira Nikolić je odlučio napustiti politički život te je dobio "političku kompenzaciju" u obliku mjesta čelnika Nacionalnog savjeta za koordinaciju suradnje s Rusijom i Kinom. Uz to, Nikolić i dalje živi u luksuznoj vili na Dedinju u Užičkoj 23 na trošak države koja za to izdvaja oko 5000 eura mjesečno, piše Nova.rs.