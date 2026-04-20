Policajci pobjegli s mjesta pucnjave: Načelnik dao ostavku

Načelnik ukrajinske patrolne policije Jevhen Žukov dao je ostavku nakon kritika jer su dvojica njegovih službenika navodno pobjegli s mjesta masovne smrtonosne pucnjave u glavnom gradu Kijevu.

Šest je osoba poginulo, a 14 ih je ozlijeđeno u subotu nakon što je muškarac otvorio vatru na ljude na ulici u okrugu Holosiivskij na jugu Kijeva, a onda druge uzeo za taoce u obližnjem supermarketu. Kasnije je u vatri koju je izmjenjivao s policijom ubijen.

Otad su se pojavile snimke na internetu na kojima se vidi kako policajci napuštaju civile i bježe s mjesta događaja.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko rekao je da su ti službenici policije suspendirani i da je u tijeku istraga o njihovim postupcima.

"'Služi i štiti' nije samo slogan. On mora biti reflektiran u odgovarajućim profesionalnim postupcima. Pogotovo u kritičnim trenucima, kada o tome ovise životi ljudi", napisao je na Telegramu.

Međutim, Klimenko je upozorio da "nije pravilno generalizirati o čitavoj policiji samo na temelju postupaka dvojice zaposlenika."

Žukov je na konferenciji za novinare u nedjelju rekao da časnici "nisu pravilno procijenili situaciju i ostavili civile u opasnosti". Također je rekao da su se ponašali "neprofesionalno i nedostojno".

"Kao časnik u borbi, odlučio sam podnijeti ostavku na dužnost koju trenutno obnašam", rekao je Žukov.

Ukrajinske vlasti kažu da subotnju pucnjavu tretiraju kao teroristički čin, ali još nisu iznijele motiv. Klimenko je opisao mentalno stanje muškarca kao "očito nestabilno".

Osam osoba i dalje je u bolnici, od kojih je jedna odrasla osoba u "izuzetno teškom stanju", a tri su u teškom stanju, rekli su dužnosnici.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u nedjelju dvojicu časnika za "neaktivnost" i rekao da kazneni postupak o tom slučaju, u kojem će se provjeriti i njihov prethodni rad, vodi ukrajinski nacionalni istražni ured.

"Prolazimo kroz rat i svaki dan, nažalost, imamo ljudske gubitke od ruskih napada“, rekao je Zelenski. "Posebno je bolno izgubiti ljude na ovaj način, u običnom gradu, ovako na ulici.“

Napadač je identificiran kao 58-godišnji muškarac koji je porijeklom bio iz ruske prijestolnice Moskve, ali je prije pucnjave živio u okrugu Holosiivskij.

Prije toga, živio je u Donjeckoj regiji na istoku Ukrajine, koja je većinom pod ruskom okupacijom i bila je predmetom separatističkog sukoba i prije invazije Moskve koja traje od 2022. rekli su ukrajinski dužnosnici.

Pištolj koji je koristio bio je službeno registriran, prema riječima dužnosnika. Sada istražuju kako je dobio potrebne dokumente za obnovu dozvole.

Dok je Kijev često meta napada tijekom aktualnog rata s Rusijom, pucnjave ove vrste u tom su gradu rijetke.

Ukrajincima je dopušteno posjedovanje neautomatskog vatrenog oružja pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za dozvolu, a od početka potpune ruske invazije 2022. godine dopušteno im je nositi oružje za samoobranu i obranu svoje zemlje.

Ipak, istraživanje o lakom oružju iz 2023. godine pokazalo je da samo oko 3,4 posto odraslih Ukrajinaca posjeduje vlastito oružje.