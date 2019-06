U Torontu je došlo do pucnjave za vrijeme proslave uspjeha košarkaškog kluba Toronto Raptors. Uhićene su dvije osobe, a u pucnjavi je ozlijeđeno dvoje ljudi.

Policija je priopćila da je uhitila dvije osobe koje se sumnjiči da su povezane s pucnjavom koja se dogodila u ponedjeljak za vrijeme parade u čast uspjeha košarkaškog kluba u Torontu, javlja TMZ. Kod njih je pronađeno i oružje iz kojeg su navodno pucali.

U pucnjavi su teško ozlijeđene dvije osobe, ali ozljede nisu opasne po život, izvijestila je tamošnja policija, koja još provodi istragu u vezi s ovim događajem.

Društvenim mrežama šire se snimke nastale neposredno nakon pucnjave na kojima se vidi da ljudi panično trče kako bi se sklonili.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val