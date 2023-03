Ubijen je dobrovoljac s Novog Zelanda koji je nedavno iz podruma spasio zarobljenog ukrajinskog vojnika.

Kane Te Tai, 38-godišnji vojnik s Novog Zelanda, ubijen je na bojištu u Ukrajini na kojemu je proveo oko godinu dana. Nedavno je iz zarobljeništva spasio svojeg prijatelja i vojnika ukrajinske vojske.

"Nadam se da to nije istina. Imam nade, nije me pripremio za to", izjavila je njegova majka prije nekoliko dana, kada su se sumnje pojavile.

Sumnje su počele nakon što je njegova majka rekla da već nekoliko dana ne može stupiti u kontakt, koji su inače održavali svaki dan. Dodatne sumnje stvarala je njegova neaktivnost na društvenim mrežama, na kojima je često izvještavao kakvo je stanje na bojištu, prenosi NZ Herald.

"Uvijek je volio pomagati nemoćnima, bio je dobar čovjek. On je dobar čovjek. Sigurna sam 99 % da je poginuo, ali i dalje postoji nada", zabrinuto je poručila njegova majka.

Informacije o njegovoj smrti objavio je Radio New Zealand.

U svojoj posljednjoj objavi na Facebooku poručio je: "Ovo je najbolji posao koji sam imao."