U državi Virginiji u SAD-u dogodio se lančani sudar na autocesti. Ozlijeđena je 51 osoba.

Gusta magla i tanki sloj leda koji je prekrio autocestu na mostu kod Williamsburga prouzročili su lančani sudar na autocesti na istoku američke države Virginije u nedjelju. Autocesta Interstate 64, oko 80 kilometara udaljena od Richmonda, zatvorena je za sav promet.

"51 osoba prevezena je u bolnicu, većina njih je s lakšim ozljedama. 11 osoba je teško ozlijeđeno. Za sada nema prijavljenih ozljeda opasnih po život niti smrtnih slučajeva", priopćeno je iz policije Virginije.

UPDATE: #VSP investigation continues into I64 #York County crashes. 69 vehicles w/51 transported to region hospitals. Most injuries minor; 11 serious. No life-threatening or fatalities reported. Fog & ice causative factors. TY @VaDOTHR @jccpolice @YorkPoquosonSO & 7 #fire depts. pic.twitter.com/64aupQtPf3