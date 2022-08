Zračna luka australske prijestolnice Canberra evakuirana je, a muškarac je uhićen nakon pucnjave u glavnoj zgradi terminala, priopćila je policija u nedjelju.

Jedna je osoba uhićena i oduzeto je vatreno oružje napadača u zračnoj luci Canberra u Australiji, priopćeno je iz policije.

Policija je brzo reagirala i razoružala napadača koji je otvorio vatru i ispalio najmanje pet metaka unutar terminala, dok su putnici bježali u zaklon.

Nema izvještaja o ozlijeđenima. Policija kaže da su pregledane snimke nadzornih kamera te da se vjeruje kako je uhićena osoba jedina odgovorna za incident.

"Terminal zračne luke Canberra je evakuiran iz predostrožnosti. Situacija u zračnoj luci je pod kontrolom", stoji u priopćenju.

WATCH: One shooter had been arrested by the police after Australia's Canberra airport was evacuated on Sunday when a gunman opened fire. #Canberra pic.twitter.com/lT9Kqim13E