Užas u susjedstvu: Usred dana na ulici izbo ženu nožem

Muškarac (64) je u ponedjeljak oko 16:30 u srpskom gradu Leskovcu nasred ulice nožem izbo svoju bivšu partnericu, 53-godišnju ženu, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta.

Policija je uhitila muškarca za kojeg se sumnja da je svoju bivšu partnericu nožem izbo u Bulevaru Nikole Pašića, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Nakon toga će, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiteljstvu u Leskovcu, javlja N1 Srbija.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/