Otac u stravičnom pohodu upucao svoje troje djece i ranio njihovu majku, u očaju je zavapila: "Moje bebe su pogođene!"

Otac je u Ohiju pucao u vlastitom domu i ubio tri sina starosti tri, četiri i sedam godina, dok je njihovu majku ranio.

Tamošnja policija potvrdila je da se zločin dogodio u četvrtak oko 16:15 kada su zaprimljene anonimne dojave. "Moje bebe su upucane", kazala je potresena majka policiji.

Nekoliko minuta kasnije, policija je zaprimila još jednu dojavu - ovaj je put netko od svjedoka uočio djevojčicu koja trči cestom i viče: "Moj otac sve ubija".

#BREAKING UPDATE: Clermont Co. deputies say three boys - ages 7, 4, and 3 - died in a shooting today at a Laurel Lindale Rd home. Chad Doerman is in custody now. A 34-year-old woman was also shot in the hand but will live. @WCPO pic.twitter.com/8ur9O9VRmT

Policija nije htjela otkriti tko je ta djevojčica i je li u krvnom srodstvu s obitelji. Kazali su da nije u opasnosti.

Pročitajte i ovo spasili psića Tragedija u Zagrebu: Buknuo požar u stanu, vatrogasci pronašli mrtvu ženu

Hitne službe nisu uspjele spasiti živote dječaka po dolasku na mjesto pucnjave. "Sve mjere spašavanja života bile su neuspješne i sve tri žrtve pucnjave podlegle su ozljedama", rekli su iz policije.

Pročitajte i ovo Ozlijeđeno dijete FOTO Strašne slike s mjesta nesreće u Dalmaciji: Sudarili se motocikl i osobno vozilo, dijelovi vozila letjeli po cesti

Njihova je majka, 34-godišnjakinja, van životne opasnosti, a ranjena je u ruku. Otac je priveden i kasnije optužen za tri teška ubojstva te se trenutno nalazi u zatvoru u Clermontu.

Chad Doerman’s court records online at Clermont County Clerk of Court are redacted so it’s not clear if he admitted to killing his sons. He was sitting on a step outside home when deputies arrived, taken into custody w/out incident @FOX19 pic.twitter.com/wAUctibE1h