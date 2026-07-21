Krvavi pohod na poznatoj turističkoj atrakciji: Muškarac izbo turiste

U arheološkom parku Akropola dogodila se dramatična situacija. U utorak oko 8 sati ujutro na južnom ulazu, nasuprot Muzeja Akropole i blagajne, muškarac je nožem prijetio prolaznicima.

Prolaznik je obavijestio policiju, a do njihova dolaska napadač je već ozlijedio dvoje turista, odnosno grčko-američki bračni par. Prema informacijama portala Alpha News, žena je lakše ozlijeđena po nogama, dok se muškarac, koji je izgubio puno krvi, liječi u teškom stanju u Crvenom križu.

Policija je uhitila 60-godišnjeg muškarca koji je napao turiste, a hitna pomoć prevezla je turiste u bolnicu. Navodno se radi o beskućniku s psihičkim poteškoćama koji ima kriminalnu prošlost. U lipnju je uhićen zbog vrijeđanja ljudi u Kypseliju, a 2019. u Syntagmi zbog posjedovanja noža.