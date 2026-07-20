Bolest poharala Slavoniju, proizvođači istarske delicije prelomili: "Možda ćemo ih moći samostalno proizvoditi"

Prvih 250 svinja namijenjenih proizvodnji istarskog pršuta sa zaštićenom oznakom izvornosti stiglo je na poluotok.

"60 svinja za početak, dogovor je da će otkupiti prerađivači istarskoga pršuta svu količinu. Toga je u Istri danas malo, premalo, nažalost, nema nas 10 proizvođača", rekao je Josip Buretić, vlasnik farme.

Josip Buretić, vlasnik farme Foto: Dnevnik Nove TV

Sva sirovina za proizvodnju zaštićenog istarskog pršuta sada stiže iz Slavonije.

No, kako su se zbog afričke svinjske kuge posljednjih godina zatvarala područja, i nije bilo preuzimanja točno određenih već zakupljenih butova, istarski su se pršutari našli u problemu pa je potreba pogurala dugogodišnju želju.

"Dogodilo se to da smo mi u Istri počeli razmišljati kako bi mi to napravili neki tov, koliko god veliki bio, da se to zavrti i da imamo sirovinu koja dolazi baš iz Istre", kaže Paolo Jelenić, predsjednik Udruge proizvođača istarskog pršuta.

Ali i kako bi svake godine sigurno imali barem neku količinu pršuta sa zaštićenom oznakom izvornosti.

"Zadnji put sam imao certificirano prije dvije godine, ove imamo nešto malo koje smo uspjeli staviti i to je to. Prije smo znali raditi i 500, 600 komada godišnje dok je bilo normalno dok nije bilo afričke svinjske kuge", objašnjava Jelenić.

Svinje - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Jer pravila su jasna - ne može svaka sirovina postati pršut s ovom zaštitom.

"Ako ostanu bez sirovine koju su zakupili, mogu od nekog drugog tovljača kupiti taj but i izraditi istarski pršut, ali ako ta sirovina nije certificirana i ako cijeli ciklus nije certificiran, onda se od takve sirovine ne može napraviti istarski pršut sa zaštićenom oznakom izvornosti", objasnio je Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu.

Ovo je prvi put da se u Istri uspostavlja ovakav organizirani model proizvodnje – od nabave odojka, organiziranog tova, stručnog nadzora i, na kraju, proizvođača koji preuzima svinje.

"Siguran sam da ćemo kroz nekoliko godina ići na nekoliko tisuća, a onda ćemo možda moći samostalno proizvoditi sve svinje u Istri za potrebe istarskih pršutara", kaže Igor Merlić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istre.

Pršut - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

A potrebe pršutara iz godine u godinu rastu.

"Za moj kapacitet htio bih imati 1000 svinja, 2000 pršuta, cijeli život težim tome. Ja ću uvijek uzeti koliko mi se pruži prilika", kaže pršutar Mladen Dujmović.

Pršut - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Klanje počinje početkom studenog pa bismo za Božić 2027. godine mogli prvi put u povijesti narezati istarski pršut sa zaštićenom oznakom izvornosti proizveden od svinja uzgojenih u Istri.