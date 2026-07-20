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Potreba pogurala želju

Bolest poharala Slavoniju, proizvođači istarske delicije prelomili: "Možda ćemo ih moći samostalno proizvoditi"

PišeDNEVNIK.hr, Lina Dollar, 20. srpnja 2026. @ 21:20 komentari
Pršut - 2
Pršut - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
U jeku novih žarišta svinjske kuge Istra započinje organizirani uzgoj svinja. Za potrebe proizvodnje istarskog pršuta sa zaštićenom oznakom izvornosti u Istru je stiglo prvih 250 svinja. No, za prve fete ove delicije ipak ćemo se morati malo strpjeti.
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