Procurilo tko je opljačkao benzinsku i frizerski, prijetio ljudima nožem: Savjetnik je u HNB-u, predaje na fakultetima

Muškarac (38) koji se 16. srpnja dao u pljačkaški pohod po Zagrebu je jedan od glavnih savjetnika u Hrvatskoj narodnoj banci, predavač na više fakulteta i autor brojnih znanstvenih i stručnih radova, te knjiga.

Nakon istrage policije o dva kaznena djela razbojništva, određen mu je istražni zatvor.

Prvo razbojništvo počinio je 16. srpnja u popodnevnim satima na benzinskoj postaji INA-e u Sigetu u Novom Zagrebu. Zaprijetio je 22-godišnjoj zaposlenici i ukrao oko 700 eura. Dvadesetak minuta kasnije, upao je u frizerski salon u Ulici Siget. Nožem je zaprijetio 39-godišnjoj vlasnici, dok su unutra bili i građani, te ukrao 50-ak aura, priopćila je zagrebačka policija.

Razbojnik s doktoratom

Policija je razbojnika brzo pronašla, a novinarka Indexa Ana Raić je doznala da se radi o čovjeku s doktoratom, impresivne znanstvene i poslovne karijere, koji je često gostovao i u medijima kao financijski stručnjak. Trenutno je radio kao glavni savjetnik u Sektoru komunikacija Hrvatske narodne banke. Ranije je bio direktor Direkcije za monetarnu politiku, a prije toga savjetnik u Direkciji za modeliranje. Posrnuli glavni savjetnik ujedno je i predavač na više fakulteta - od Ekonomskog u Zagrebu i Zagrebačke škole za ekonomiju i menadžment do Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Navodno je 38-godišnjak upao u financijske dugove koji su ga nagnali na pljačke. Također, ima i ozbiljnih psihičkih problema zbog kojih je završio na liječenju. Tog dana, kada je opljačkao bezninsku i frizerski salon, krenuo je u dnevnu bolnicu. No, čini se da je tablete pomiješao s alkoholom jer mu je izmjerena koncentracija od 1,2 promila alkohola u krvi. Policiji je priznao da prekomjerno pije, a rekao je i da se pljački ne sjeća.

"U slučaju da HNB zaprimi službenu potvrdu da je uistinu riječ o zaposleniku HNB-a, koji je povezan s objavljenim policijskim navodima, u skladu s odredbama Zakona o radu i internim aktima Hrvatska narodna banka pokrenut će hitnu proceduru za izvanredni otkaz dotičnom zaposleniku", objavili su iz Hrvatske narodne banke.

Nasilje u obitelji

Odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici sada mu je određen istražni zatvor. Iako je njegova odvjetnica predlagala da mu se odredi kućni pritvor zbog činjenice da bi morao boraviti u stanu u kojem mu živi i majka, a nedavno je pravomoćno osuđen zbog nasilja nad njom, taj prijedlog je odbijen.