VIDEO Proglašen krivim za ubojstvo supruge: Ugurao je u kofer i bacio niz rijeku, sve na TikToku pratio njezin ljubavnik

Porota je Aminana Rahmana (46) proglasila krivim za ubojstvo supruge (24) koju je ugušio pa potom nagurao u kofer i bacio u pritok rijeke Temze. Činu ubojstva svjedočila su ženina djeca, ali i ljubavnik koji je sve pratio preko TikToka.

Za ubojstvo koje se dogodilo u istočnom Londonu u travnju prošle godine, Rahman je osuđen na doživotnu zatvorsku kazna, a grozan čin je snimila i nadzorna kamera.

Kofer s raspadnutim tijelom 24-godišnjakinje isplivao je na obalu Temze deset dana nakon ubojstva, a snimku ubojstva je policiji predao ljubavnik Shahin Miah (24).

