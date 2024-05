VIDEO Ovo će izazvati gnjev u muslimanskom svijetu: Uoči velikog događaja palili Kuran i palestinsku zastavu

Muškarac i žena spalili su primjerak Kurana u švedskom gradu Malmou, nekoliko dana prije početka Eurovizije.

Video na kojem se vide dvije osobe kako pale svetu muslimansku knjigu prenosio se uživo na TikToku u petak.

Palestinska zastava također je spaljena tijekom tog incidenta nedaleko od dvije dvorane u kojima će se održati Eurovizija. Švedska policija kritizirana je što je dopustila paljenje Kurana tako blizu velikog događanja.

Paljenja Kurana u Danskoj i Švedskoj prošle godine izazvali su bijesne reakcije, a ponekad i nasilne prosvjede u većinski muslimanskim zemljama, no u Švedskoj taj čin potpada pod zakon o slobodi govora i legalan je.

Počevši od subote, tjedan dana će se održavati brojni koncerti i zabave u ovom južnom švedskom gradu, a kulminacija će biti veliko finale Eurovizije 11. svibnja.

Očekuje se da će tijekom tjedna Eurovizije Malmo posjetiti 100.000 ljudi.

Uz glazbena događanja, najavljeno je i nekoliko prosvjednih akcija zbog rata u Gazi, uključujući i propalestinske i proizraelske prosvjede.

