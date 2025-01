Predsjednika SAD-a Donald Trump je odmah nakon inauguracije potpisao niz ukaza, od kojih su neki izazvali oštre kritike, a sve u Washingtonu prati Ivana Petrović urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

"Te euforične formulacije oko svakog poteza predsjednika Trumpa su pretjerane. On je potpisao sve te ukaze. Na primjer, ukaz o pomilovanju neće nitko dovesti u pitanje jer to je instrument predsjednika i njegovo je pravo da to učini", objasnila je.

"Međutim, mnoge druge ukaze je potpisao čisto da bi demonstrirao svoju volju i silu. Ali, ukazi poput onog o deportaciji ilegalnih migranata i o oduzimanju državljanstva djeci koja su u SAD-u rođena, kao i mnogi drugi, će vjerojatno završiti na Vrhovnom sudu", dodala je.

U Americi, nastavila je Petrović, postoji ozbiljan sustav kontrole američkog predsjednika, a dio njega su i Vrhovni sud i Kongres.

"Predsjednik nije Kim Jong Un koji se ujutro probudi pa kaže: 'Ovo će sad biti zakon. Sad ću to napisati i to će se provoditi.'", rekla je.

Najzanimljivije je, istaknula je, što Trump dosad nije govorio o svojim vanjskopolitičkim potezima.

"Nije spominjao Ukrajinu, nego je samo odgovorio na pitanje novinara. Rekao je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman za dogovor, a da će Vladimiru Putinu reći da prestane uništavati Rusiju", ispričala je.

"On je profil predsjednika koji donosi odluke u sekundi. On pucne prstima, kaže kako će biti, dovede strane za stol pa stisne sa svih strana. Ako uspije, to mu je super, ali ako ne uspije – onda se više time neće baviti", zaključila je.

