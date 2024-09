Najmanje 320 ljudi izgubilo je život u posljednja dva mjeseca u Pakistanu uslijed obilnih kiša i poplava tijekom monsunskog razdoblja, pokazuju službeni podaci objavljeni u utorak.

"Samo u posljednja 24 sata poginulo je najmanje deset ljudi u poplavama i odronima zemljišta te udarima munje", priopćila je Nacionalna uprava za izvanredna stanja (NDMA).

Među poginulima od mjeseca lipnja je 162 djece, 49 žena i 109 muškaraca, a ozlijeđeno je 598 ljudi, navodi NDMA.

Ovogodišnja kišna sezona prouzročila je velike štete na infrastrukturi, a uništeno je oko 24.000 kuća.

