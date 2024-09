Monstrumu koji je silovao pa ubio ženu sa 60 uboda nožem ukidaju doživotni zatvor: "Užasnuti smo i zgroženi"

Steven Ling (49) osuđen je na doživotni zatvor u prosincu 1998. nakon što je priznao silovanje i ubojstvo 29-godišnje Joanne Tulip u Stamfordhamu na sjeveru Engleske.

On je u vrijeme ubojstva, na Božić 1997., imao 23 godine. Tijekom seksualnog čina nožem je izbo Joanne 60 puta, a kako je kazao sudac koji ga je osudio, ubojstvo je bilo inspirirano sadizmom, piše Sky News.

