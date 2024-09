Zorica C. (69) u nedjelju navečer ubijena je u kući u niškom naselju Nikola Tesla.

Prema prvim informaciju sumnja se da ju je ubila njezina kći Marina C. koja joj je prerezala vrat.

"U toj kući živjela je Z. M. sa svojim suprugom i sa dvije kćeri. M. C. je bila psihijatrijski bolesnik, više je bila u bolnici nego kod kuće. Po naselju se pričalo da je majka obje kćeri držala u sekti i da je to na njih ostavilo posljedice. U jednom trenutku M. C. je to odbila te je zbog toga trpjela očevo i majčino maltretiranje. Rekla je da tužiti majku i oca te me molila da joj budem svjedok, ali sam joj ja rekla da to ne mogu biti jer nisam ništa vidjela", rekla je susjeda, piše Nova.rs.

Također je naglasila da je policija često intervenirala u obitelji.

Policija traga za osumnjičenog, koja je nakon groznog čina pobjegla.

