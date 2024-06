FOTO/VIDEO Maskirani vojnici upali u predsjedničku palaču, tenkovi na trgu: Propao puč u zemlji na krovu svijeta?

Bolivijski predsjednik Luis Arce u srijedu je osudio "neregularnu mobilizaciju" dijela vojnih jedinica u La Pazu, a bivši čelnik Evo Morales optužio je najvišeg generala da priprema vojni udar.

Teško naoružani vojnici i oklopna vozila okupili su se na gradskom trgu Plazi Murillo, prema video snimkama podijeljenim na društvenim mrežama, dok je svjedok Reutersa vidio kako oklopno vozilo ulazi u prostor predsjedničke palače, koja se nalazi na trgu, i vojnike kako ulaze unutra.

A Military Coup appears to be underway in the South American Country of Bolivia, as Elements of the Army have gathered in the Administrative Capital of La Paz; while Soldiers have now Broken-Through the Main Gate to the Home of President Luis Arce, and are Clashing inside with… pic.twitter.com/TKIf5OCF29