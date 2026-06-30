Slučajno su postali zvijezde zbog hrvatskih navijača, a sada ih čeka putovanje života: "Ne možemo vjerovati..."

Mladenci iz Philadelphije stižu u Hrvatsku. Nisu ozbiljno shvatili poziv Hrvata, ali im je postalo jasno kada je stigao poziv Hrvatske turističke zajednice.

"Ali znate, provjerili smo, sada smo malo istražili. Nismo znali da je toliko lijepa. I samo nakon slavlja s tim ljudima koliko god je trajalo, odlazak tamo bi nam značio jako puno. I jednostavno ne možemo vjerovati da se naš dan vjenčanja pretvorio u ovo, rekla je mladenka Ashton Smith.

Teško je povjerovati i da ti nepozvani gost, odnosno nekoliko tisuća njih, upadne na vjenčanje i učini ga svjetskom atrakcijom.

Mladenci iz Philadelphije - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Mladenci iz Philadelphije - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što smo mislili da je trenutak kad nećemo dobiti naše fotografije, pretvorilo se u najbolje fotografije i doslovno nam dalo tih 15 minuta slave. Bilo je super", rekao je mladoženja Zack Smith.



U udruzi Mi Hrvati pomislili su kako bi bilo super da medeni mjesec provedu u Lijepoj Našoj. Ideja je krenula od njih. Kažu, dogodilo se spontano, na licu mjesta.

"I onda se reklo odmah - njih treba poslati u Hrvatsku da malo vide, da osjete kakvi smo ljudi, kako to sve ide i eto to se polako na internetu, na društvenim mrežama ta ideja je krenula", kazao je Daniel Pedisich iz udruge.

Trošak putovanja platit će Hrvatska turistička zajednica. Kamo će ići i kada - detalji se još bruse. A dobit će nešto i od navijača.

Mladenci iz Philadelphije - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Mladenci iz Philadelphije - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi Hrvati sprema dan jedrenja oko šibenskog arhipelaga. Tu se i FIFA uključila. Bili su u korteu oko nas i oni su odmah prihvatili, vidjeli su da je tu jedna lijepa priča. Oni imaju svoj PR tim, tako da će New York PR tim ovaj tjedan to širiti po američkim medijima, to se već proširilo po medijima tu", dodao je Pedisich.

Proširilo se i među Hrvatima. Uz to što sad jako dobro znaju gdje je Lijepa Naša, gospodin i gospođa Smith su kroz par dana dobro upoznali i srčane Hrvate. Osim što su im upali na svadbu, upadaju im i na društvene mreže i šalju poruke.

"I kažu - ako dođeš, ja ću ti biti vodič, dočekat ću te s obitelji. Stvarno je ludo da smo im uopće na radaru, tako da baš super. Najljubazniji ljudi na svijetu", rekao je mladoženja.

Ova priča neodoljivo podsjeća na 2018., Rusiju i fotoreportera Corteza kojeg su u slavljeničkom naletu nakon gola protiv Engleske Vatreni srušili na tlo. Osim što je postao planetarno popularan, Hrvatska ga je pozvala u goste. I došao je s cijelom obitelji.

Hrvatska avantura čeka i ovaj - world cup couple! Očito im je Hrvatska suđena.