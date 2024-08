FOTO Mještani pomažu gradonačelniku da smršavi: "Iskreno ne bih mogao sam..."

Talijanska je prehrana poznata po ukusu, od cornetta za doručak do pizze za večeru - a tu je i sladoled. I vino. Nitko toga nije svjesniji od Luciana Fregonesea, gradonačelnika Valdobbiadenea u sjevernoj Italiji.

Tu dužnost obnaša 10 godina i za to vrijeme udebljao se 50 kilograma. Odlučio je da je vrijeme za promjenu i oslanja se na svoje sumještane dok radi na skidanju kilograma.

Za sve su krive "društvene obveze" kao gradonačelnika, kaže Fregonese, koji je stalno vani i sastaje se s ljudima od jutra do mraka. Svi ti sastanci s ljudima ne ostavljaju vremena za vježbu, rekao je za dpa. I, priznaje, uživa u hrani.

Ali njegovi obroci su neredoviti - često jede tek malo prije ponoći. Kad konačno sjedne, onda večera, i to često obilan obrok. Četrdesetsedmogodišnji Fregonese ima oko 140 kilograma - a kako je to previše, okrenuo se brzim šetnjama da malo smršavi.

Zajedničke šetnje gradonačelnika i sumještana

Početkom ljeta pozvao je stanovnike Valdobbiadenea da mu se pridruže u brzim šetnjama. Otprilike 200 građana sada dolazi u šetnju slikovitim obroncima brda na sat i pol hodanja.

Uostalom, Valdobbiadene, u kojemu živi oko 10. 000 ljudi, leži u srcu Veneta, regije poznate po proseccu.

Vinogradari uzgajaju grožđe 'glera' za poznati Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, a područje je sada ponosno uvršteno na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Svakog četvrtka Fregonese i njegovi sugrađani sastaju se radi brze šetnje. Obično se okupljaju na središnjem trgu Piazza Guglielmo Marconi, a zatim skreću ulicama Valdobbiadenea.

Također šetaju lokalnim vinogradima. Kasnije gradonačelnik običava na društvenim mrežama objavljivati fotografije s njihovih šetnji.

Ideja, koja se pokazala korisnom za građane, stare i mlade, pala mu je na pamet malo prije nego što je ponovno izabran u lipnju. Dugo ima zdravstvenih problema, višak kilograma otežavao mu je hodanje i izazvao bolove u leđima i koljenima.

Prijatelji su se dobronamjerno šalili da bi mu nakon ponovnog izbora za gradonačelnika prvi cilj trebao biti pozabaviti se vlastitim zdravljem, kaže on. Prijatelji su ga uvijek poticali da malo vježba, ali on je to odgađao.

Građani bodre gradonačelnika

"Prije otprilike mjesec dana prijatelj je rekao: 'Hajdemo trčati večeras!'", kaže Fregonese. Ali nije mogao stići jer je bilo za radnog vremena.

Njegov prijatelj tada je predložio da idu zajedno te pozovu i građane da se pridruže. Na prvu šetnju, prisjeća se, došlo je 45 ljudi. Svaki tjedan se pojavljivalo sve više i više, a vrhunac je dosegnut prošlog mjeseca kada je došlo više od 200 ljudi.

Stanovnicima se također sviđa ideja o savjetovanju s građanima tijekom šetnji, kaže Fregonese.

"Toliko ljudi me dolazi bodriti, dati mi volju da nastavim dalje, jer iskreno ne bih mogao sam", rekao je Fregonese.

Sada preobraćen, želi potaknuti ljude da više vježbaju i brinu se o svom zdravlju.

U Italiji gotovo polovica odraslih ima prekomjernu težinu

Prekomjerna tjelesna težina problem je u Italiji, gdje 47,6 posto odraslih ima prekomjernu tjelesnu težinu, a 11,5 posto je pretilo, pokazuje statistika.

Mnogi nisu svjesni problema. Više od polovice ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilih smatra da imaju normalnu težinu, kažu podaci.

To možda i nije iznenađujuće u Italiji, gdje je pretilost tabu tema. Prije nekoliko mjeseci netko je napisao riječ "panzone", što znači "debeli", na zidu u Valdobbiadeneu, o Fregoneseu.

"To mi nije smetalo. Ali me je potaknulo na razmišljanje", kaže gradonačelnik.

Po njegovu mišljenju, višak kilograma nije nešto čega se treba sramiti. "Ali jednostavno morate shvatiti da to nije zdravo i da morate nešto učiniti u vezi s tim."

Njegov glavni cilj nije promijeniti svoju figuru, kaže. Od te prve šetnje nije stao na vagu.

"Ne znam jesam li već smršavio, ali osjećam se bolje - fizički i psihički. I to mi je najvažnije", kaže. - Dobro je upoznavati ljude vani.

Često, kad je u šetnji, ljudi mu ponude čašu vina. Fregonese kaže - 'ne, hvala'. Ali to se ne odnosi na prosecco. Tu ne može reći ne.

“Čaša prosecca nema toliko kalorija”, kaže.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Teška prometna nesreća u Slavoniji: Sletio osobni automobil, pet osoba prevezeno u bolnicu

Pročitajte i ovo nesvakidašnja situacija Drama na graničnom prijelazu: Muškarac iz Audija trčao od auta do auta i vikao: "Brate, molim te..."