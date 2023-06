Mladić Cameron Robbins (18) s prijateljima je slavio završetak srednje škole na brodu na Bahamima kad je, navodno, prihvatio izazov za TikTok i skočio u more. Nikome nije bilo jasno zašto je otplivao u suprotnom smjeru od pojasa za spašavanje koji su mu dobacili, dok se nije pojavila nova snimka.

Na usporenoj snimci koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se kako 18-godišnji Cameron Robbins pliva dalje od misteriozne sjene koja ga prati. Netom polije toga nestaje u tamnoj vodi, a njegova sudbina ostaje nepoznata.

Korisnici Twittera pretpostavljaju da ga je napao morski pas i tvrde da se na snimci jasno vidi peraja jer su vode Bahama inače pune agresivnih vrsta morskih pasa, što je potvrdio i Raymond King iz Kraljevskih obrambenih snaga Bahama (RBDF) rekavši da je to područje puno tih predatora, piše Daily Mail.

I slowed down footage of Cameron Robbins.

He looks at something in the water, then you see a white shark, he turns and swims away, then you see the head of a big shark grab him by the legs, next he's gone.

This is so horrible... poor guy.



Never go swimming in the sea at night. pic.twitter.com/mgqHHgnVqY