Stravično ubojstvo u susjedstvu: Dijelovi tijela 18-godišnjakinje bili su potopljeni u kiselinu, u kantama za otpad

Ubojstvo tiktokerice Noe Milivojev (18) i dalje intrigira javnost u regiji, a jedno pitanje i dalje je bez odgovora – što je bio motiv toga stravičnog zločina?

Ubio ju je, sumnja se, njezin partner, Ognjen D., IT-jevac i vlasnik triju tvrtki za programiranje.



Noa se najprije vodila kao nestala, potraga za njom trajala je 20 dana, a onda je prošlog tjedna njezino tijelo pronađeno u centru Beograda. Odnosno, dijelovi Noina tijela pronađeni su u PVC vrećama, a bili su potopljeni u kiselinu, vjerojatno s namjerom da budu uništeni.

Pročitajte i ovo što je iduće?! VIDEO Šok na popularnoj jadranskoj plaži: Iza ležaljki postavili ražanj i pekli janje!



"Noa i Ognjen bili su zajedno manje od godinu dana. Bila je zaljubljena u njega, svi smo joj govorili da nije za nju i da ga ostavi. Tukao ju je i maltretirao psihički i fizički. Navukao ju je na drogu. Ona je bila odlično dijete. Dok je nije uništio, bila mu je dobra. Onda ju je odbacio", ispričala je žrtvina teta, prenosi Nova.rs.



U posljednjem telefonskom razgovoru s majkom Noa je rekla da ide k Ognjenu. On je to prvo negirao, a kada su pronađeni dijelovi tijela nesretne djevojke, Ognjen se branio šutnjom. Neki su mediji objavili da je rekao kako se ne sjeća da je ubio Nou te da je bio drogiran.



Nakon saslušanja brojna su pitanja u vezi sa zločinom ostala bez odgovora, a među njima i ono najvažnije – koji je motiv takvog stravičnog zločina? No istraga i dalje traje.



Noa Milivojev bila je transrodna osoba i tiktokerica dobro poznata u LGBT krugovima. Bila je izložena diskriminaciji, govoru mržnje, verbalnom, ali i fizičkom nasilju, a na kraju je ubijena.

Pročitajte i ovo A tek je počelo U samo jednom danu pala mjesečna količina kiše: Zbrajaju se mrtvi, desetljećima nije bilo toliko oborina



Tragični je detalj što je bila žrtva nasilja i poslije smrti, kada je huligan šutirao svijeće i cvijeće koji su bili postavljeni za Nou.