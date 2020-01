Iran je u nedjelju proglasio Donalda Trumpa "teroristom u odijelu" nakon što je američki predsjednik zaprijetio da će napasti 52 iranske mete u slučaju iranskih napada na Amerikance ili američke ciljeve u odmazdu za ubojstvo vojnog zapovjednika Kasema Sulejmanija.

"Poput IS-a, poput Hitlera, poput Džingisa! Svi su mrzili druge kulture. Trump je terorist u odijelu. Vrlo će brzo naučiti povijesnu lekciju da NITKO ne može poraziti 'veliku iransku naciju i kulturu'", objavio je ministar informacija i telekomunikacija Muhamed Džavad Azari-Džahromi u tvitu.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis! They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture". #HardRevenge #QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M

Sulejmani, najutjecajniji iranski vojni zapovjednik, ubijen je u petak u napadu američkim dronom na njegov konvoj kod bagdaske zračne luke. Taj napad odveo je dugotrajno neprijateljstvo Washingtona i Teherana u neistražene vode i povećao izglede za širi sukob na Bliskom istoku. Sulejmani je bio arhitekt iranskih vojnih operacija i tajnih misija u inozemstvu i zapovjednik specijalnih iranskih snaga Kuds.

Trump je u nizu tvitova u subotu zaprijetio Iranu da je SAD naciljao "52 iranske mete" i da se neke vrlo važne za iransku kulturu.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!