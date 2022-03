Milorad Dodik u utorak bi se pred nadležnim tužiteljstvom trebao izjasniti o okolnostima kupovine luksuzne vile na Dedinju 2007. godine.

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u utorak bi pred tužiteljima trebao dati iskaz o okolnostima kupovine skupocjene vile na beogradskom Dedinju 2007. godine.

Tužiteljstvo BiH već nekoliko godina istražuje taj slučaj. Dodik je vilu u beogradskom naselju kupio u svibnju 2007. godine za 750.000 eura. Tada je tvrdio da je nekretninu platio novcem od kredita, ali na kraju se pokazalo da je kredit u “Pavlović banci” uzeo tek godinu kasnije, navodi Dnevni avaz.

Utvrđeno je i da je zahtjev za kredit ovjerio pečatom Vlade RS, dok je bio premijer Republike Srpske.

Dodik sumnja u izmjene izbornog zakona BiH i poručuje: "Ambasador Ruske Federacije neće biti proglašen personom non grata"

Ruski veleposlanik nakon sastanka s Dodikom zaprijetio: "Ako BiH uđe u NATO..."

"Ne znam ni šta me žele pitati. Ne znam radi li se o politizaciji. Tužitelj koji vodi taj spor je radio deset godina u američkoj ambasadi i sada je on taj koji treba mene progoniti. Pitajte me to idućih dana", izjavio je Dodik za tamošnje medije.