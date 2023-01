Zoran Milanović rekao je da s mađarskom predsjednicom nije razgovarao o INA-i MOL-u niti sekunde jer je riječ o temi na koju ne mogu utjecati.

Predsjednik Republike Zoran Milanović u dvodnevnom je službenom posjetu Mađarskoj gdje se danas sastao s predsjednicom Katalin Novák.

“Osim u Hrvatskoj, i za sve nas je vrlo omiljen političar jer često vrlo hrabro djeluje na europskoj pozornici. Mađarska i Hrvatska su povezane vrlo dugo, povijesno”, kazala je mađarska predsjednica Katalin Novák.

Razgovaralo se o brojnim temama: ratu u Ukrajini i nastavku integracije Europske unije prema Zapadnom Balkanu, ileglanim migracijama, jačanju infrastrukturalnih veza između Hrvatske i Mađarske, energetskoj suradnji...

"S obzirom da nemamo izlaz na more, mi ovisimo i o ruskim energentima te tražimo mogućnost za diverzifikaciju opskrbe energentima. Tako računamo i na Hrvatsku. Plinski terminal na Krku je vrlo važan i za Mađarsku”, dodala je Novak.

Milanović je rekao kako su u Mađarskoj osjeća odlično.

“Mi smo susjedne države, a susjed nije u stambenoj zgradi. Iz stambene zgrade se ode, ali ovdje živimo zajedno već stoljećima i živjet ćemo dugo zajedno. Nismo nikada imali ozbiljne nesporazume, sitnije jesmo pa i u zadnje vrijeme. U dosta stvari se slažemo”, rekao je predsjednik.

Milanović o Lavrovljevoj pohvali: "Sreo sam ga jednom kratko i hladno, a Grlence mu je na liri pjevušio ruske pjesmice na uho i pozvao Putina u Hrvatsku"

Milanović je podsjetio da je Mađarska, uz Austriju i Njemačku bila jedna od rijetkih država koje su pomagale Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata.

Predsjednik se potom dotaknuo EU i politike koja se posljednjih godina vodi.

"EU je funkcionirala dobro, i bila je povijesni cilj političara moje generacije, i mi smo taj cilj postigli. Što dalje - stvaranje europske jedinstvene države? To nikada. Taj zagrljaj je potjerao Veliku Britaniju, njezini građani su imali potrebu pobjeći. Hrvatska nije ušla u EU da bi postala mali kotačić u nekom stroju, nego da zadrži svoj integritet", poručio je Milanović.

Ako EU želi ići dalje, lagano i polako, morat će prihvatiti različitosti, naglasio je predsjednik.

O INA-i i MOLU-u niti sekunde

Na pitanje reportera Nove TV Hrvoja Krešića jesu li razgovarali o problematici INA-e i MOL-a, Milanović je odgovorio da nisu uopće.

"Nismo uopće o tome razgovarali, niti sekunde. To nije bilo važno, važno u smislu da možemo nešto promijeniti. Ta priča s Inom i Molom je započela ranije, znamo tko je obnašao vlast u Hrvatskoj i Mađarskoj. Orban nije, do tada je sve bilo gotovo. Imao sam određene stavove kao premijer, morao sam podržavati odluke pravosudnih tijela, no kako se to do danas nije riješilo, nemam što više reći", kazao je predsjednik.

"Ako su mogli Hrvati sa Srbima..."

Mađarske novinare je zanimalo mišljenje predsjednice o odnosu Ukrajine prema mađarskoj manjini u toj zemlju koji je ona opisala kao neprihvatljiv. Nadovezao se i Milanović:

“Bili smo u ratu i napadnuti od jačeg neprijatelja. Nismo imali nikakvo oružje, nitko nam nije pomagao, u pravilu su nam odmagali i bili smo pod embargom. Provodili smo najviše standarde zaštite manjina, a nakon početnih nesretnih događaja, ljudi su se počeli vraćati u Hrvatsku i počeli su tražiti svoja manjinska prava. Hrvatska ih je davala, malo i pod pritiskom međunarodne zajednice. Bio je rat, bilo je krvoproliće, bilo je zločina i to u malim sredinama u kojima ljudi to pamte. Godinama kasnije kada sam bio predsjednik Vlade. U Vukovaru koji je doživio strahovite zločine i zvijerstva, hrvatski Srbi su dobili pravo da koriste svoj jezik i pismo ako ih ima više od 30 posto. Mnogima je to bila crvena krpa kao u koridi. To je tako usvojeno u Saboru, ja sam se borio da se to provede. Ako su mogli Hrvati sa Srbima, ne vidim gdje su problemi u zakarpatskoj regiji gdje živi 150.000 Mađara i zašto EU o tome šuti. Je li to isto proruski stav?”

Milanović je kazao kako su sankcije Rusiji katastrofa, kako nanose štetu Europi te su samo pridonijele zbližavanju Rusije i Kine.

"Kada kažem da je nešto proxy rat i da odgovornost snose i Washington i Moskva, onda citiram riječi ukrajinskog ministra obrane, ali čita li netko nešto u medijima? Ja sam doslovno citirao ukrajinskog ministra obrane koji je rekao da se ukrajinskom krvlju i energijom NATO bori protiv Rusije, to nisu moje riječi", rekao je Milanović.

"Neću dopustiti da nas se pretvori u malog psića u čoporu, koji ide za velikima i samo laje", poručio je.

Pljušte reakcije na Lavrovljeve pohvale Milanoviću: "Zanimljivo će biti pratiti kako se sada koprcaju Karijesovi mališani"

Ponovno se dotaknuo i potpredsjednika Europske komisije Josepha Borella.

“Borell je prije mjesec dana uputio dopis Hrvatskoj pun laži, u kojem nas tretira kao da smo retardirani. Ispričavam se na izrazu, kao da imamo posebne potrebe. Da bi nam onemogućio da budemo prisutni simbolički u misiji ALTEA u BiH. Pokušavam bit pristojan, ali u nekom trenutku moraš reći dosta”, rekao je Milanović pa nastavio:

“To je kao kada dijete s teškoćama u razvoju i pita skrbnika može li van, a majka mu kaže ne može, sprema se mrak, a razgovor se odvija u podne. Dijete prihvati taj odgovor. Hrvatska nije to dijete. Ta vrsta odnosa duboko iritira. Danas je to Mađarska, sutra će biti neka veća država koju će trebati dovesti u red. To je bila i Poljska do jučer. Danas su oni zbog okolnosti u Ukrajini super. Sutra će ponovno doći na red.”

Milanović bi se danas trebao sastati i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.