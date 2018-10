Američki predsjednik Donald Trump u utorak je na Twitteru, svojoj omiljenoj platformi za komunikaciju s javnošću, nazvao "konjskim licem" pornoglumicu Stormy Daniels, koja tvrdi da je s njime imala vezu.

Savezni sud Los Angelesa odbacio je u ponedjeljak tužbu za klevetu koju je protiv predsjednika podnijela Daniels. Sudac je presudio da je predsjednički tvit za koji je Daniels rekla da je klevetnički, zapravo predsjednikovo pravo na slobodu govora zajamčenu Prvim amandmanom američkog ustava.

Zadovoljan zbog takve odluke suda, američki predsjednik kojemu nije strana uporaba podrugljivih imena na račun njegovih protivnika kao ni kritika na tjelesni izgled žena, obrušio se na Stormy Daniels, pravim imenom Stephanie Clifford.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!