Pukovnija koju vodi zloglasni ruski zapovjednik Oleg Timošin gađala je stambenu zgradu u Dnjipru, a u napadu je život izgubilo najmanje 29 civila.

Grad Dnjipro proglasio je trodnevnu žalost u znak sjećanja na 29 civila koji su proteklog vikenda ubijeni u napadu na stambenu zgradu, a poznato je i tko je naredio krvavi čin.

Iza napada stoji zloglasna ruska 52. bombarderska avijacijska pukovnija na čelu s Olegom Timšinom, kojeg su već prozvali "mesar iz Arhangelska".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video koji prikazuje deveterokatnicu u Dnjipru pretvorenu u ruševine.

"Vječno ćemo se sjećati svih onih čije je živote ugasio ruski teror. Svijet mora zaustaviti zlo. Pronaći ćemo sve koji su uključeni u teror, svi će snositi odgovornost. Najveću", napisao je, između ostalog, na svojem kanalu na Twitteru.

Oleg Timoshin. commander of the 52nd Guards Heavy Bomber Aviation Regiment. His regiment hit an apartment in Dnipro today. He also gave the order to hit the shopping center in Kremenchuk in June of last year.



Ukraine will find you, no worries. pic.twitter.com/XfVfpiF0hq