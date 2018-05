Njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je u petak napala američkog predsjednika Donalda Trumpa i optužila ga da je svojim jednostranim izlaskom iz nuklearnog sporazuma s Iranom narušio povjerenje u međunarodnu suradnju i međunarodni poredak.

"Ako ne surađujemo na međunarodnoj bazi, tada svatko čini što mu padne na pamet. A to je loša vijest za svijet“, rekla je Angela Merkel na Danu katolika u Muensteru.



Dodala je da treba analizirati koliko se od sporazuma može spasiti sada kada je SAD istupio.



"Nadamo se da će nam to uspjeti ali tu su mnoge stvari u igri“, rekla je kancelarka na godišnjem okupljanju katolika s njemačkog govornog područja.



Po njezinim riječima, sporazum s Iranom "nije idealan“ i politika Teherana u mnogim segmentima daje razloga za zabrinutost. "Unatoč tomu smatram da je neispravno jednostranu napustiti sporazum oko kojeg se dugo pregovaralo, kojeg je potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a i koji je na kraju jednoglasno prihvaćen. To narušava povjerenje u međunarodni poredak“, rekla je Merkel.



"Mislim da se multilateralizam nalazi u velikoj krizi“, ocijenila je kancelarka i istaknula da će ipak i dalje raditi na transatlantskim odnosima.



Kremlj je u petak objavio da su Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru ponovili su svoju podršku nuklearnom sporazumu s Iranom usprkos tome što su ga napustile Sjedinjene Države.

Sporazum iz 2015. između Irana i međunarodne zajednice je od "temeljne važnosti" za sigurnost i stabilnost u regiji, složilo se dvoje čelnika, stoji u priopćenju Kremlja koje prenosi novinska agencija TASS.

Merkel je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče SAD iz sporazuma prozvala "razlogom za veliku brigu i žaljenje". (Hina)