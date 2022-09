Preminula 97-godišnja kraljica Elizabeta II. početkom lipnja je proslavila 70 godina na britanskom tronu. Na YouTubeu tim povodom je postavljena simpatična videosnimka s medvjedićem Paddingtonom. Nakon objave vijesti o njezinoj smrti, on se oprostio od kraljice na društvenoj mreži.

Medvjedić Paddington je izmišljeni lik u dječjoj književnosti koji se prvi put pojavljuje 1958. u dječjoj knjizi Medvjed zvani Paddington.

Na Twitteru se oprostio od kraljice riječima "Hvala vam gospođo, na svemu".

Thank you Ma’am, for everything.