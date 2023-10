Medvedev poručio NATO-u: "Prijatelji, jeste li shvatili? Oružje predano Ukrajini koristi se protiv Izraela, bit će još gore"

Bivši ruski predsjednik i zamjenik čelnika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev na platformi X osvrnuo se na rat na Bliskom istoku.

"Pa, prijatelji iz NATO-a, stvarno ste shvatili, zar ne? Oružje predano nacističkom režimu u Ukrajini sada se aktivno koristi protiv Izraela.

I samo će biti gore. Očekujte projektile, tenkove, a uskoro i avione, svježe iz Kijeva na crnom tržištu", napisao je Medvedev.

Well, NATO buddies, you've really got it, haven't you?

The weapons handed to the nazi regime in Ukraine are now being actively used against Israel.



And it's only going to get worse. Do expect missiles, tanks, and, quite soon, planes fresh from Kiev in the black market.