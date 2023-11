Masovna pucnjava u Americi: Najmanje četvero mrtvih, napadač u bijegu

U tijeku je potraga nakon niza pucnjava u Memphisu, u američkoj saveznoj državi Tennessee, u kojima su ubijene četiri žene, a jedna je u kritičnom stanju.

Policajci su odgovorili na dojavu o pucnjavi na Howard Driveu oko 21:22, priopćila je policijska uprava Memphisa.

"Tijekom istrage je utvrđeno da je ovaj incident povezan s još dvije pucnjave te da se radi o istom osumnjičeniku", izvijestila je policija, prenosi ABC News.

Osumnjičenik je 52-godišnji Mavis Christian Jr. Vjeruje se da je vozio bijeli Chevrolet Malibu iz 2017. godine.

"Ako vidite njega ili njegovo vozilo, odmah nazovite 911", rekla je policija u priopćenju za javnost. "Nemojte prilaziti niti se sukobljavati s ovom osobom, naoružan je i izuzetno opasan."

BREAKING - ARMED & DANGEROUS SUSPECT - MEMPHIS TN



4 woman are dead & 1 woman is injured & critical after gunman shot them in 3 different locations



Memphis police are searching for 52 year old Mavis Christian JR



Police say Christian is a family member of the shooting victims… pic.twitter.com/GStaxq2ARa