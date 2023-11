Pucnjava u SAD-u: U psihijatrijskoj bolnici ubijen zaštitar, istraga je u tijeku

Naoružani muškarac ubio je zaštitara u psihijatrijskoj bolnici u New Hampshireu.

Napadača je ubrzo ubio policajac koji nije ozlijeđen. Policija nije identificirala napadača niti motiv.

Žrtva je identificirana kao Bradley Haas, zaštitar koji je radio na glavnom ulazu. Policijski glasnogovornik pukovnik Mark Hall rekao je da je osumnjičenik ušao u predvorje bolnice i ustrijelio jednu osobu, piše BBC.

Rekao je da policajci rade na utvrđivanju identiteta strijelca.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje: Građani se okupljaju od ranog jutra, postavljen je i plakat zahvale svim postrojbama

Povjerenica Ministarstva zdravstva i društvenih usluga New Hampshirea Lori Weaver rekla je da su svi pacijenti i osoblje u bolnici sigurni.

BREAKING - Shooting at a hospital in Concord NH, state police say there are multiple victims#breaking #news #breakingnews #concord #NewHampshire #shooting pic.twitter.com/9QaJ7YNjvj