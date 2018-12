U Maroku će se u ponedjeljak okupiti predstavnici više od stotinu zemalja svijeta - gdje bi trebao biti potvrđen Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama.

Iz Marakeša za Dnevnik Nove TV izvještava Sabina Tandara Knezović.

Neke zemlje podržavaju, neke ne podržavaju sporazum.

''Svaka ima svoje razloge. No zajedničko zemljama koje su odustale od tog dokumenta je da su to uglavnom zemlje koje na čelu imaju konzervativno vodstvo poput SAD-a, Mađarske, Austrije, Poljske, Švicarske.

Strahuju da bi ovaj neobavezan dokument s vremenom mogao postati obvezan. Boje se narušavanja suvereniteta, miješanja ilegalnih i legalnih migranata.

Zagovornici opovrgavaju sve ove teze. Kažu kako je marakeški sporazum zamišljen kao katalog neobaveznih mjera iz kojeg bi svaka zemlja mogla uzeti ono što joj paše. I nitko u Marakešu neće ništa potpisati.

U Hrvatskoj je nastao problem u trenutku kad je Predsjednica bez jasnog objašnjenja odustala od puta u Marakeš. Vlada je tada delegirala ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji ovdje predstavlja Hrvatsku.

Ovdje nije samo ministar Božinović u Marakeš su došli i hrvatski protivnici sporazuma na čelu sa saborskim zastupnikom Hrvojem Zekanovićem, oštrim protivnikom tog dokumenta. On smatra kako se Globalnom kompaktu trebalo raspravljati u Saboru. No kako bilo u ponedjeljak će zajedno s prosvjednicima iz drugih zemalja prosvjedovati ispred kongresnog centra gdje će biti usvojen ovaj Globalni kompakt'', izvijestila je Sabina Tandara Knezović.

Sabina Tandara Knezović izvještava iz Marakeša (Foto: Dnevnik.hr)

''Osjetljivo je to pitanje, međutim mi smo tu što se Hrvatske tiče vrlo jasni, vrlo transparentni, ja ću to i ovdje ponoviti, a to je da mi ilegalne migracije dopuštati nećemo, ali da smo skupa sa svima onima koji žele da se to pitanje riješi na njegovu izvorištu. Nema drugog foruma gdje se to može rješavati osim Ujedinjenih naroda'', kazao je Božinović u Marakešu.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr