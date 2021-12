Malta je u utorak postala prva europska zemlja koja je dopustila ograničeni uzgoj i posjedovanje marihuane za osobnu uporabu.

Luksemburg je u listopadu objavio da ima slične planove, ali parlament to još nije odobrio. Malteški parlament zakon je odobrio s 36 glasova za i 27 protiv, a on dopušta odraslima na Malti posjedovanje do sedam grama marihuane i uzgoj do četiri biljke.

Osniva se i agencija koja će regulirati prodaju marihuane za osobnu uporabu, rekao je ministar za jednakost Owen Bonnici. Prodavat će je neprofitna udruženja.

Pušenje marihuane u javnosti ostaje nezakonito, a pušenje marihuane pred djecom kažnjavat će se s 300 od 500 eura. Bonnici je odbacio kritike da će zakon povećati korištenje droga.

"Vlada ni u kojem slučaju ne potiče odrasle građane da koriste marihuanu niti promiče kulturu njezina korištenja. Vlada uvijek savjetuje ljudima zdravije izbore", istaknuo je u članku za Sunday Times of Malta.

Malta želi biti i europski lider u proizvodnji medicinske marihuane pa je tako 2018. usvojila zakon koji je dozvolio proizvodnju marihuane u medicinske i istraživačke svrhe.

Nizozemska također ima liberalno stajalište prema marihuani, dopuštajući prodaju malih količina iako je službeno nezakonita.