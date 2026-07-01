Oglasila se obitelj dječaka (3) koji je bačen među krokodile

Obitelj trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u nastambi s krokodilima u Velikoj Britaniji oglasila se prvi put od incidenta i zahvalila djelatnicima zoološkog vrta koji su spasili njihova sina.

Dječak je teško ozlijeđen 18. lipnja u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst, u blizini Huntingdona. I dalje se nalazi u bolnici, a njegovo je stanje stabilno.

"Željeli bismo zahvaliti djelatnicima zoološkog vrta koji su spasili našeg sina iz nastambe. Iskreno smo zahvalni na podršci i dobrim željama koje smo primili od javnosti, kao i svima koji su izravno sudjelovali u skrbi za našeg sina i njegovu oporavku u bolnici", poručila je obitelj.

"Naša je pozornost i dalje usmjerena isključivo na njegov oporavak i pružanje podrške tijekom ovog iznimno teškog i dugotrajnog razdoblja", dodali su, prenosi Sky News.

Dječaka iz Cambridgeshirea napao je najmanje jedan krokodil nakon što je završio u njihovoj nastambi. Spasili su ga djelatnici zoološkog vrta te je prevezen u bolnicu, gdje je isprva bio u kritičnom stanju.

Policija grofovije Cambridgeshire navela je da dječaka "čeka dug put oporavka".

Tridesetogodišnji muškarac iz Norfolka uhićen je pod sumnjom za pokušaj ubojstva, no kasnije je pušten uz jamčevinu nakon što je procijenjeno da "nije u stanju za ispitivanje".

Tropska kuća u kojoj se nalaze krokodili zatvorena je nakon incidenta, ali je prošlog tjedna ponovno otvorena. Zoološki vrt na društvenim je mrežama potvrdio da će "cijeli kompleks biti u potpunosti otvoren" u subotu, devet dana nakon što je dječak bačen u nastambu s krokodilima.

U međuvremenu je pokrenuta istraga nakon što je medicinskoj dokumentaciji dječaka pristupilo oko 40 bolničkih djelatnika. Sveučilišne bolnice u Cambridgeu (CUH) same su prijavile slučaj Uredu povjerenika za informacije (ICO) te istražuju jesu li svi djelatnici imali opravdan razlog za uvid u njegove podatke.

Istragu provodi i britansko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.