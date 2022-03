Foto: AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT

Iz dana u dan, sve krvavije slike stižu iz Ukrajine koja je već tri tjedna suočena s ruskom invazijom. Nova runda pregovora počela je i završila za danas, a u nedjelju su i ruska i ukrajinska strana dale naslutiti da postoje određeni pomaci u pregovorima.

Profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu, Maksim Kamenjetski naglašava kako ni jedna od strana ne izlazi sa previše detalja.

"Nitko ne zna o čemu se pregovara. Rusi se nalaze u situaciji da moraju pokazati svima da su u Ukrajini izvršili zadatak. Inače bi ispalo da Putin nije napravio ono što je trebao, a on njeguje imidž kao da sve zadatke izvršava", smatra profesor.

"Možda će Rusi od Ukrajine htjeti potvrdu da nikad neće tražiti povratak Krima. Moglo bi se razgovarati o povlačenju ruske vojske, no ne zna se s kojih područja, s onih koje su sad zaposjeli ili onih na kojima su bili 24. veljače. Naši su spremni na kompromis što se tiče neutralnosti, ali za ostale stvari treba pogledati kompletnu situaciju. I na bojišnicama se ljudi bore za uvjete, ali kad ginu ljudi, cijena je previsoka", smatra.

Život u razrušenom Kijevu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Je li Putin smreman na neki ustupak, prema nekim zapadnim analizama, rat ne ide onako kako je zamislio, zbog čega je, prema tvrdnjama čelnika ukrajinskog vijeća sigurnosti, otpustio čak osam generala i bijesan je i na FSB nakon niza loših strategija i rezultata. Profesor Kamenjetski se načelno slaže, ali je ipak malo je oprezniji pri takvim analizama.

"To nitko ne zna, ovo je ratno stanje i informacije stvarno mogu biti neistinite, preuveličane ili umanjene. Očito da ono što su najavljivali Rusi, njima nije pošlo za rukom. Zasad su okupirali teritorije na jugu, pa mislim da nije išlo po planu. No ne znam koji su njihovi planovi prema kojima bi onda mogli gledati koji je tajmnig izvršavanja", dodaje profesor.

Nije ga zabrinula informacija da je Rusija od Kine navodno zatražila pomoć. To su jučer objavili američki mediji, pozivajući se na izjave američkih dužnosnika. No Kina je to danas demantirala.

"Je li to uopće istina, treba pitati Ruse, Kineze i Amerikance. Ruska vojska može koristiti nešto od opreme koju kupuju od Kineza, ali sumnjam da će se Kina uključiti u sukob", smatra.

Komentirao je i jučerašnji ruski napad na vojnu bazu na zapadu zemlje, blizu granice s Poljskom.

"To je zapravo Putinova prijetnja zemljama Zapada, poruka da se ne miješaju. Rekli su da je u vojnoj bazi poginulo 180 stranih dobrovaljaca. No prema ukrajinskim informacijama, poginulo je 70 ljudi, a među njima nema ni jednog stranca. Oni strateški gađaju infastrukturu krsterećim projektilima, neće u taj dio sigurno ići pješadijom. Recimo, ima jedan aerodrom koji se dosad nisu usudili pogoditi, a nalazi se u Užgorodu, 500 metara od granice sa Slovačkom", kaže profesor i dodaje da je to još jedan od dokaza da Rusija ne želi sukob sa Zapadom.

"Rusije nija to u stanju. Pokazalo se da za rat sa Ukrajinom nisu spremni, a kamo li sa jačim i opremljenijim zemljama", dodaje profesor.

Zagrebačka letjelica

Teško je ne komentirati i letjelicu koja je pala na Zagreb. Ne vjeruje da je nosila bombu.

"Ta letjelica ne nosi bombu, ali ima raketni motor koji izgleda kao bomba, a služi za brzo kočenje. Ona leti na terenu, a kad se vraća, pravi manevar uzbrdo. Popne se prema gore da zakoči, zatim lansira padobran velik čak 900 kvadrata. No s obzirom da je teška kao dva prosječna automobila, ne može se spustiti samo na padobranu. Zato ispušta tri šipke, a čim dodirne tlo, proradi raketni sutav koji vrlo snažno smanji brzinu. Zato ima ugrađen raketni motor koji izgleda poput eksploziva", kaže. I hravtskim vlastima i njemu još je misterij odakle je stigla. Takve letjelice koje Rusi koriste nemaju crvene zvijezde. No siguran je da je lansirana u jednom smjeru, da leti dok ne potroši gorivo. Poslana je, kaže, da se ne vrati.

"Onaj koji ju je poslao, odredio je da ide direktno jednom zračnom linijom. Ako je poslano s našeg teritorija, mislim da je greška. Ali ne mogu zamilti tu grešku jer lanser treba okrenuti u tom smjeru. ako je netko okrenuo prema zapadu, onda je to diverzija, no meni se čini da su je lansirali iz okupiranih dijelova. Može biti da je to neka vrsta prijetnje.

Redovi pred ljekarnama i pet shopovima

Profesor Kamenjetski i dalje ne napušta Kijev. Više od polovice stanovnika napustilo je grad u koji Rusi nadiru uglavnom sa sjevera i zapada. I danas su granatirali stambeno naselje prema zadnjim informacijama, jedna osoba je poginula. Kamenjetski kaže da grad koliko toliko funkcionira, veće prodavaonice rade. Izbor hrane nije velik, ima mesa, nešto mliječnih proizvoda, suncokretovog ulja. Neke ljekarne su otvorene, uglavnom one gradske. Najveći su redovi upravo pred njima, ali i pred trgovinama za kućne ljubimce.

Inače se vidi da nema ljudi kao prije rata, policija i vojska patroliraju po ulicama, navečer je policijski sat, svako malo oglase se zračne uzbune. No on KIjev ne misli napustiti.

"Ne mogu iz zbog nekoliko razloga, obiteljskih, ali i zbog toga što je to moj grad. Ako treba, i branit ću ga ", zaključuje.

Rat iz minute u minutu pratite OVDJE.