Majka ostavila djecu samu četiri godine: "Kuća je bila puna ljudskog izmeta i smeća, spavali su na kutijama za pizzu"

Majka iz Michigana uhićena je u petak zbog sumnje da je godinama napuštala svoju djecu, ostavljajući ih u užasnim uvjetima, prioćeno je iz Ureda šerifa okruga Oakland.

Tridesetčetverogodišnja žena iz Pontiaca u Michiganu navodno je napustila svoje troje djece, 15-godišnjeg dječaka i dvije kćeri u dobi od 12 i 13 godina, otprilike četiri do pet godina, "ostavljajući ih da žive sami u apsolutnoj bijedi", rekli su dužnosnici.

"Tijekom svoje dugogodišnje karijere nikada se nisam susreo s toliko strašnim i dugotrajnim slučajem koji uključuje napuštanje, zanemarivanje i zlostavljanje najvišeg stupnja", rekao je šerif Michael J. Bouchard.

Rekao je da su djeca vjerojatno napuštena od proljeća 2020. godine. Dužnosnici su rekli da je dječak samo dva puta izašao iz kuće, jednom da opipa travu, a drugi put da provjeri poštu, piše ABC News.

Djeca su otkrivena u petak poslijepodne kada su šerifovi zamjenici primili poziv od stanodavca da izvrše provjeru u spomenutoj kući. Stanodavac je bio zabrinut za stanare jer se nije čuo s majkom od prosinca i nije primao stanarinu od listopada.

Kada su policajci stigli na mjesto događaja, zatekli su troje djece u kući same kako žive u užasnim uvjetima. U nekim sobama smeće je bilo nagomilano i do četiri metra, zajedno s plijesni i ljudskim izmetom pronađenim po cijeloj kući. Kada i zahodi bili su prepuni izmeta, a utvrđeno je da je majka posljednji put ostavila vreće za smeće, rukavice i osvježivač zraka Febreze još 2020. godine.

"Činilo se da djeca nisu bila upoznata s načinom korištenja predmeta za osobnu higijenu ili kako pustiti vodu u WC-u", priopćio je šerifov ured.

Dječak je rekao policajcima da su on i njegove dvije sestre živjeli sami od 2020. ili 2021. godine te da su njih troje preživljavali od pripremljene hrane koja se dostavljala jednom tjedno. Tvrtke poput Instacarta ili DoorDasha dostavljale su hranu, ne znajući da su djeca unutra.

Djeca su dobivala samo štrucu kruha koja je trebala trajati tri do četiri dana.

Dječak je rekao da je bio u kontaktu sa svojom majkom, ali da "nije vidjela djevojčice godinama".

"To me nekako podsjeća na snimke u kojima životinje žive u vrlo žalosnim uvjetima", rekao je Bouchard za ABC News. "Uzmite to puta deset i to je ono u čemu su djeca živjela godinama."

Djeca nisu pohađala školu otkako su napuštena, a provodila su vrijeme gledajući televiziju i igrajući igrice. Kada su otkrivena, nosila su prljavu odjeću, imala su zamršenu kosu i nokte na nogama duge nekoliko centimetara - što je otežavalo hodanje. Dječak je spavao na madracu, a dvije djevojke spavale su na kutijama za pizzu, rekli su dužnosnici.

Majka je pronađena na drugoj lokaciji i uhićena je bez opiranja. Rekla je vlastima da otac djece nije bio uključen u njihove živote. Otac je bio u zatvoru neko vrijeme i nije imao kontakt s djecom. No, nakon puštanja na slobodu, podnio je zahtjev za pravo na posjete, ali majka mu i dalje nije dopuštala da vidi djecu.

Susjedi nisu bili svjesni životnih uvjeta djece i rekli su vlastima da su vidjeli samo majku kako ostavlja stvari u kući. Obitelj djece također nije bila svjesna situacije jer im je majka rekla da su djeca s dadiljom.

"Svi su uznemireni zbog toga", rekla je stanovnica Pontiaca Emma Gross, koja živi nekoliko ulica dalje od mjesta gdje su djeca pronađena. "Ovo je točno u našem susjedstvu, kako se ovakvo nešto moglo dogoditi?"

Majka se nalazi u zatvoru okruga Oakland, a dužnosnici su rekli da se očekuje da će detektivi predati slučaj tužiteljima u sljedećih nekoliko dana. Detektivi su utvrdili da nije bilo drugih "suučesnika" u tom slučaju.

Djeca su pregledana u bolnici - čini se da su u "dobrom zdravstvenom stanju" - i smještena su kod rođaka uz pomoć Službe za zaštitu djece.

Bouchard je rekao da će "to zlostavljanje ostaviti dalekosežne posljedice" i da planira otkriti kako su ta djeca "promaknula sustavu na toliko razina kod rodbine, u zajednici i školama".

Identitet majke nije objavljen jer dijeli isto ime kao i jedno dijete.

Zajednica je donirala odjeću za djecu, a vlasti potvrđuju da će dobiti i financijsku pomoć.

