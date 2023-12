Užas u susjedstvu: Majka i dječak upali u ledenu rijeku, vodila ga je liječniku

Sedmogodišnji dječak i njegova majka iz Jelašnice kod Surdulice u Srbiji upali su u petak ujutro u rijeku. Incident se dogodio kada su skliznuli s improviziranog drvenog mosta dok su išli liječniku. Majka Slađana Mitrović objasnila je da su pokušavali prijeći put na drugu obalu rijeke Jelašnice, ali da nisu primijetili da su daske na kraju mosta zaleđene.

Razlog njihovog putovanja bila je visoka temperatura djeteta koje je moralo posjetiti liječnika u Surdulici. Susjed je čekao s druge strane da ih odveze autom, izvijestila je Nova.rs.

Majka ističe da nisu koristili betonski most nekoliko stotina metara nizvodno, već su se oslonili na improvizirani most koji je bio najbliži put. Dječak se poskliznuo, odgurnuo majku, oboje su pali u rijeku, ali srećom brzo su stigli do obale. Voda je odnijela torbu s telefonima, novčanikom i drugim stvarima.

Iako su prošli bez težih ozljeda, majka ističe da je njezin sin zadobio ogrebotinu na licu te da su oboje bili vidno uplašen.

Ovaj incident nije prvi problem s improviziranim mostovima na tom dijelu rijeke, ali općina nije adekvatno reagirala.