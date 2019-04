Mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto rekao je u petak u Beogradu skupu potpore srbijanskom predsjedniku da Srbija zaslužuje čim prije postati članicom Europske unije i obećao da će ju Mađarska poduprijeti na tom putu.

Szijarto je na skupu potpore srbijanskom predsjedniku Aleksandaru Vučuću, čitajući svoj govor na srpskom jeziku, rekao kako je "neprihvatljivo" da se Srbiji "drže lekcije" i "osporava njezino napredovanje" u procesu eurointegracija.

"Zaslužili ste čim prije postati članicom EU i da se nas pita - vi biste već sutra bili članica. Vi ste prava euvropska nacija i to ste već više putra dokazali. Vašim će pristupanjem i EU biti jača i zato ćemo na tome raditi", rekao je Szijjarto.

On je ocijenio kako se do prije nekoliko godina "nije moglo niti zamisliti da mađarski šef diplomacije bude gost u kampanji vladajuće stranke", te da to što večeras govori u Beogradu potvrđuje da su odnosi dviju država "najbolji do sada", a do promjena je došlo zahvaljujuć "osobnim naporima" vođa mađarske vladajuće partije Fidesz, te Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara u Srbiji.

"Danas možemo reći da su Srbija i Mađarska prijatelji, šta više - odnosi između dvije zemlje nikad nisu bili ovako dobri kao danas", naglasio je mađarski šef diplomacije.

On je ocijenio kako se danas može vidjeti da "središnja Europa sve više jača", a odgovor je "vrlo jednostavan - vlade srednjoeuropskih zemalja se rukovode svojom nacionalnom politikom i to unatoč svim pritiscima".

"Ali, jakoj srednjoj Europi je potrebna snažna Srbija i svima je jasno da je vaša zemlja sve jača i jača, a ojačala je jer vaše vođe nisu zanemarile nacionalne interese", ocijenio je Szijjarto.

On je, kako kaže, "siguran da će Srbija biti sposobna za velika djela", te da su i Mađarska i Srbija "zemlje koje se temeljena na vrijednostima koje su spremne obraniti".

Naglašavajući kako je političa stabilnost iznimno značajna i za Mađarsku i za Srbiju, Szijjarto je rekao kako njegova zemlja iznimno cijeni "što Srbija čini za Mađare koji u njoj žive.

Szijjarto je i ranije bio potpora na stranačkim skupovima Vučićevih naprednjaka tijekom predizborne kampanje.

Vlade dviju država održale su 15. travnja u Subotici zajedničku sjednicu na kojoj je potpisanoi 11 memoranduma i sporazuma o suradnji. (Hina)