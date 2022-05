Mađarska je u petak donijela novo pravilo prema kojem će gorivo po sniženim cijenama moći točiti samo automobili s mađarskim registarskim oznakama.

U Mađarsku od petka Hrvati više neće moći po jeftinije gorivo. Za strane vozače u Mađarskoj je od ponoći gorivo skuplje za 40-ak posto, dok će domaći plaćati 9 kuna i 21 lipu po litri.

Najviše će to osjetiti mještani koji žive u pograničnom području koji su po jeftinije gorivo odlazili preko granice. Na nekim benzinskim crpkama je strogo zabranjeno točenje goriva za vozila stranih registarskih oznaka, javlja reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Obavijest na benzinskim pumpama u Mađarskoj Foto: DNEVNIK.hr

"Reko, da tu tankiramomo, pošto je tu jeftinije, ali eto... Tu se sad ne može za strance. A to da je poskupilo, to nisam znao uopće, po meni je to glupost", rekao je Benjamin.

"Nama to u pograničnom području baš i ne odgovara jer nam je bilo lijepo da možemo jeftinije gorivo tankirat preko. Bilo je ispod 10 kuna. Naravno da to uteče na kućni budžet. Pogotovo nama koji radimo u Osijeku i putujemo svaki dan. To je nama bilo jako dobro", rekao je Saša iz Duboševice.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr