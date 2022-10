Nakon što si je mladić iz Laktaša oduzeo život, navodno jer se nije mogao nositi s pritiskom nakon objave videa s razgovora za posao, radnik benzinske pumpe je uhićen, a oglasio se i vlasnik.

Veljko T., radnik benzinske pumpe iz Laktaša kod Banje Luke uhićen je, a vlasnik pumpe objavio je da mu je dao otkaz. Riječ je o radniku koji je snimao Mladena D., (22) prilikom razgovora za posao na pumpi i pritom ga ismijavao. Nakon što je snimka postala viralna, mladić si je oduzeo život.

Na društvenim mrežama je objavljeno da je mladić to učinio jer se nije mogao nositi s pritiskom nakon objave snimke.

Veljko T. je uhićen pod sumnjom za neovlašteno snimanje, pišu Nezavisne novine. Oglasio se i vlasnik benzinske pumpe, Živojin Gligić, koji je rekao da je otpustio radnika koji je ismijavao mladića.

"Momak je ranije radio na nekoj pumpi pa je dobio otkaz nakon šest mjeseci. Sve je išlo na neku šalu, ali sada je to nažalost skroz drugačije. Radnika koji je kod mene radio i koji je momka snimao sam otpustio. Oni su se znali, točio je tu gorivo, ali kako je to sve ispalo ja ne znam, sve je išlo na neku šalu. Ja nisam poznavao tog momka, znam da su njegovi roditelji i porodica točili gorivo kod nas. Radnik je znao za njegov slučaj i nije trebao to raditi. I ti radnici nekad znaju biti nezgodni, svako tu dolazi i sjedi, popiju koju, pa evo šta se desi iako ih opomenem. Svi su to ljudi od 30-40 godina i odgovaraju za sebe", rekao je Živojin Gligić za Novosti.

"Ali ljudi na prvu su sada veoma ogorčeni, a ne znaju cijelu stvar. Nije se trebalo to desiti. Danas svatko diže ruku na svakoga i od svakoga, a kad se desi onda svi osuđuju. Svi su se smijali, a sada svi osuđuju. Momak jest tražio posao kod mene, ja sam mu rekao kad bude dolazio na pumpu da svrati. Djelovao mi je malo povučeno, ali na prvu svatko tko god dođe tražiti posao malo je takav, ljudi se bore za koru kruha. Nisam ništa znao dok se nije desilo i dok nije izašlo na mreže. Narod šuti dok se nešto ne desi, a i roditelji su možda trebali povesti više računa, ali narod sad sve osuđuje. Svi mi imamo djecu, svako se bori i radi, sve ja to razumijem - rekao je Gligić.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01 2376 470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu. Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116 111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800 0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01 4828 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr