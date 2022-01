Lobo je pripadnik albanske mafije koji je prvi put ubio sa 16 godina, kada je osvetio oca.

"Kada sam imao 16 godina, moj otac je ubijen. Po našoj tradiciji, bila bi šteta da ništa nismo učinili. Ako vam netko ubije člana obitelji, a vi ne želite osvetu, kažu da ste bezvrijedna osoba. Ljudi vas ovdje ohrabruju da ubijate", otkrio je Lobo, član albanske mafije, koji od tog prvog ubojstva živi u planinama.

Lobo je, naime, presudio ubojici svojeg oca. "Njegova mi obitelj nije oprostila to što sam učinio. Nakon toga sam bio prisiljen pobjeći u planine. Ali nisam imao novca da živim u divljini, pa sam postao ubojica", ispričao je Lobo španjolskom novinaru Davidu Beriainu, koji je ovu priču objavio u dokumentarcu "Albanija: mafija i osveta".

Istražujući albanski kriminalni milje, Beriain je uspio doći i do Loba, hladnokrvnog ubojice koji nigdje ne ide bez bombe, pištolja, noža i kalašnjikova. "Ubio sam mnogo ljudi. U krvnoj osveti ubijamo i djecu, da ne bi izdržavali obitelj donoseći hranu kući", rekao je ovaj ubojica kojemu oduzimanje života očito ne predstavlja ništa.

Prvi savjet koji je je Beriain dobio od ljudi koji su ga doveli do Loba bio je da ne radi ništa što bi ga moglo učiniti nervoznim. Uskoro je postalo jasno i zašto su mu to savjetovali. "Zahvali osobi koja te ovdje dovela. Da je do mene, sve bih vas pobio", poručio je Lobo novinaru.

Prema podacima vlade, u posljednjih nekoliko desetljeća u Albaniji je ubijeno više od 200 ljudi zbog krvne osvete. No, nevladine organizacije tvrde da je taj broj puno veći, piše Mondo.rs.

U tom dijelu Europe ljudi se pridržavaju Kanuna, zbornika tradicionalnih, običajnih zakona koji reguliraju odnose među albanskim plemenima. Krvna osveta je jedan od njih.