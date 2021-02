Policija je u ponedjeljak objavila detalje i motiv stravičnog zločina u šibenskom kraju, u kojem je život izgubilo pet osoba. Poslovni krah doveo je do krvoprolića, na koje, pokazala je istraga, ništa nije upućivalo da bi se moglo dogoditi.

Nakon dva dana intenzivne istrage, policija potvrđuje motiv o kojem se bruji od prve informacije o višestrukom ubojstvu i samoubojstvu u Šibeniku.

"Poslovni odnos između osumnjičenog i oštećenih vezano za stečajni postupak nad tvrtkom osumnjičenoga i novčani iznos za koji su ili bi trebale biti prodane nekretnine osumnjičenikove tvrtke u stečajnom postupku", kazao je Ivica Kostanić, načelnik Policijske uprave šibensko-kninske.

Balističko istraživanje trebalo bi potvrditi da su ubojstva, ali i samoubojstvo počinjeni istim kalašnjikovom. Pretragom automobila i nekretnina policija pronalazi jos nelegalnog oružja.

"Jedan pištolj, jednu zračnu pušku s optikom i više komada različitog streljiva. Za pištolj, automatsku pušku i lovačku pušku ukupno 302 komada streljiva", dodao je Kostanić.

Sudu poslao zahtjev za poništenjem postupka

Večernji list piše da je Branko Koloper poslao zahtjev zadarskom sudu za poništenjem stečajnog postupka u deset sati, točno u vrijeme za kada je zakazao sastanak u skladištu u Šibeniku i potom počinio nezapamćeno krvoproliće.

"Tražio je u mailu od predsjednika trgovačkog suda u Zadru da poništi stečajni postupak protiv njegove tvrtke!? U dopisu se žalio na stečajni postupke i stečajnu upraviteljicu da mu prodaje tvrtku u bescjenje...", kazao je jedan od inspektora i dodao da je Koloperovih dopisa bilo puno.

Sa suda otkrili kad je stigao mail

Iako iz policije navode kako se Koloper Trgovačkom sudu u Zadru obratio još u srijedu, 27. siječnja, na sudu poručuju da ta informacija nije točna.

"Branko Koloper poslao je mail ovom sudu i to uredu predsjednika, ali ne dan ili dva prije krvoprolića kako to 'precizno' navodi policijski inspektor, već je to učinio u subotu, 30. siječnja 2021. oko 10 sati. S obzirom da je podnesak poslan na službeni mail u neradni dan, ja sam ga vidio kući oko 19 sati i to sasvim slučajno jer imam običaj navečer na mobitelu provjeravati službeni mail. Odmah po saznanju stupio sam u kontakt sa PU Zadarskom, a kasnije i sa šibenskim policajcima koji su radili na tom predmetu. U dogovoru s krim-policajcima iz Šibenika navedeni mail sam proslijedio na dvije adrese e-Pošte u MUP-u RH, što se može lako provjeriti", piše u dopisu Predsjednika suda Tomislava Jurline.

"Inače, bez namjere da otkrivam sadržaj tog dopisa, on je bio naslovljen na stečajnu sutkinju, a poslan je putem ureda predsjednika suda. U mailu nije bilo ni prijetnji, niti bilo kakve naznake da bi se moglo dogoditi ovakvo krvoproliće. Radi se o uobičajenom podnesku, kakvih je u stečajnim postupcima na stotine. Bilo bi dobro da svi sudionici postupaka vezanih uz ovaj strašni događaj budu vrlo oprezni i vrlo precizni u svojim izjavama. Ne mogu reći, bez uvida u spis, je li bilo zahtjeva za razrješenje stečajne upraviteljice, takav podatak može Vam naknadno dati glasnogovornica suda, svakako nakon uvida u spis", dodaje se u dopisu.

Nepoznato je li imao namjeru ubiti

Iz policije pak poručuju da je još uvijek nepoznato je li Koloper na sastanak došao s namjerom da ubije ili je htio još jednom sve raspraviti. No, činjenica je da je ponio automatsku pušku.



Poslovni sastanak četvero sudionika dogovoren je u skladištu u Ražinama u 10 sati. Branko Koloper sat poslije rafalnom paljbom ubija Radojku Danek i njezina supruga Marija, te Tonija Šparadu, jednog od vjerovnika njegove propale pekare.

Škodom ubijene stečajne upraviteljice kreće prema Vodicama, gdje se u trgovini raspituje za direktora Tedija Slamića. Usmrćuje ga u njegovu automobilu nakon puna dva sata čekanja. U konačnici presuđuje i sebi parkiran na makadamskom putu kraj Jadranske magistrale, gdje je pronađen zahvaljujući dojavi građana.



"Policija do momenta ovih tragičnih događaja nije imala ama baš nikakvo saznanje o bilo kakvim pravnim ili bilo kakvim drugim problemima nesuglasicama između narečenih osoba, niti se itko ikada obratio policiji vezano za ovaj slučaj", navodi Kostanić.

U utorak Dan žalosti

Zbog nezapamćenog zločina u Šibeniku je u utorak proglašen Dan žalosti. A u javnosti posljednjih dana za sumanuti pohod ubojice brojni krive hrvatski pravni sustav i stečajne postupke.

"Atmosferom linča i stalnog omalovažavanja našeg rada, stvara se kako nesigurnost ljudi koji obavljaju sudačku i stečajno-upraviteljsku dužnost, tako i nepovjerenje građana u institucije, što može ponovo dovesti i do ovako tragičnih događaja. Pozivamo da se spriječi govor mržnje i objektivno prikazuje rad svih sudionika u sudskim postupcima, te da se ukaže da se sporovi mogu i smiju rješavati samo kroz institucije sustava", poručuju iz Udruge hrvatskih sudaca i Hrvatske udruge stečajnih upravitelja.



Šibenskom ubojici lovačko oružje oduzeto je 2002. godine zbog nasilničkog ponašanja u obitelji. Vraćeno mu je nakon razvoda, no i 2018. godine nova prijava zbog prijetnji.

"Pregledom kuće vidjeli da oružje nije držao na adekvatan način. Dakle vjerojatno ga nije držao u sefu ili na onaj način na koji će zaštiti to oružje od drugih osoba i automatski mu je oružje bilo oduzeto", rekao je Kostanić. Nažalost, do nove velike količine oružja stigao je u samo dvije godine.

