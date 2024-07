Potop desnice na izborima - ljevičarski savez relativni pobjednik, nasljednik Le Pen žestoko napao: "To je savez nečasnih"

Francuska je na nedjeljnim izborima izabrala parlament u kojemu nitko neće imati apsolutnu većinu, a ljevičarska koalicija neočekivano je preuzela prvo mjesto ispred krajnje desnice, u velikom preslagivanju koje bi trebao spriječiti Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen da sastavi vladu, pokazuju prve procjene.

Ako se potvrde sadašnje projekcije, parlament će biti podijeljen u tri velike skupine s vrlo različitim platformama i bez ikakve tradicije zajedničkog rada. To bi potencijalno moglo navijestiti razdoblje nestabilnosti, osim ako ljevica ne uspije postići dogovor s drugim strankama o zajedničkom radu.

Predviđa se da će ljevičarski savez Nova narodna fronta (NFP) osvojiti između 172 i 215 mjesta od 577, pokazuju projekcije anketara temeljene na prvim rezultatima s uzorka biračkih mjesta. Ove projekcije su obično pouzdane.

Poraz Macrona, potop Le Pen

Rezultat će u svakom slučaju biti poražavajući za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, čiji centristički savez, koji je osnovao kako bi podupro svoju prvu predsjedničku utrku 2017., osvaja između 150 i 180 zastupničkih mandata i bori se za drugo mjesto.

Rezultati, ako budu potvrđeni, također su veliko razočaranje za nacionalističko, euroskeptično Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen. RN, za koji se tjednima predviđalo da će pobijediti na izborima, osvaja između 115 i 155 zastupničkih mjesta.

Prvi službeni rezultati očekuju se kasnije u nedjelju, a rezultati iz većine, ako ne i svih izbornih jedinica, vjerojatno će biti dostupni do kraja dana ili u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

Veliki uspjeh lijevog saveza

Birači su kaznili Macrona i njegov vladajući savez zbog povećanih troškova života i lošeg rada javnih službi, kao i zbog imigracije i sigurnosti.

Le Pen i njezina stranka uspješno su se uhvatili u koštac s tim pritužbama, šireći svoju privlačnost daleko izvan svojih tradicionalnih uporišta duž obale Sredozemnog mora i u sjevernom pojasu zemlje.

Međutim, lijevi savez uspio ih je istisnuti s prvog mjesta. To se djelomično dogodilo zahvaljujući određenoj ograničenoj suradnji Macronovog centrističkog saveza i ljevice, osmišljenog da blokira uspon krajnje desnice na vlast. Suparnici RN-a povukli su više od dvjesto kandidata iz trostranih utrka u drugom krugu u pokušaju da stvore jedinstveni glas protiv krajnje desnice.

Za apsolutnu većinu u Nacionalnoj skupštini, donjem domu francuskog parlamenta, potrebno je osvojiti 289 zastupničkih mjesta.

Ustav kaže da se novi parlamentarni izbori ne mogu održati još godinu dana, tako da trenutno ponavljanje glasovanja nije opcija.

Vođa desnice žestoko kritizirao ljevicu

Vođa francuskog krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN) Jordan Bardella žestoko se obrušio na svoje političke protivnike nakon iznenađujuće pobjede ljevičarskog saveza Nove narodne fronte (NFP) na parlamentarnim izborima u nedjelju.

Centristički tabor predsjednika Emmanuela Macrona i lijevi savez opisao je kao "jedinstvenu stranku" i "savez nečasnih".

Bardella, nasljednik Marine Le Pen na čelu RN-a, obrušio se na "izborne sporazume" koji su "gurnuli Francusku u naručje Jean-Luca Melenchona", čelnika tvrde ljevice.

Ljevičarski tabor i Macronove centrističke snage prije drugog kruga sklopile su savez iz interesa. Kako ne bi jedni drugima oduzimali glasove u izbornim jedinicama gdje su tri kandidata prošla u drugi krug, brojni kandidati su se povukli, što je znatno smanjilo broj mandata radikalne desnice.

"Zamah koji je nosio RN, koji ga je doveo daleko ispred u prvom krugu i omogućio mu da udvostruči broj zastupnika, ključni su elementi naše pobjede u budućnosti", rekao je Bardella.

Prema prvim projekcijama, lijevi savez NFP vodi na parlamentarnim izborima i mogao bi osvojiti 172 do 215 od 577 mjesta. Nacionalno okupljanje moglo bi završiti na trećem mjestu sa 120 do 152 mjesta, iza Macronovog centrističkog tabora sa 150 do 180 mjesta.

Pomak udesno u Francuskoj stoga je manje izražen nego što se očekivalo nakon prvog kruga u kojem je RN dobio 33 posto glasova, ali krajnje desničarski nacionalisti ipak će znatno proširiti svoju parlamentarnu skupinu koja je dosad brojala 88 zastupnika.

Oglasio se i Macron

Nakon iznenađujućeg ishoda prijevremenih parlamentarnih izbora, francuski predsjednik Emmanuel Macron usredotočen je na sastavljanje vlade, priopćio je njegov ured u nedjelju navečer.

Prije donošenja bilo kakvih odluka, šef države će pričekati konačne rezultate izbora i konačni sastav donjeg doma parlamenta, Nacionalne skupštine, objavila je Elizejska palača.

"U svojoj ulozi jamca za naše institucije, predsjednik će osigurati da se poštuje suvereni izbor francuskog naroda", objavljeno je.

Elizejska palača također je izjavila da će se morati okupiti broj zastupnika potreban za apsolutnu većinu, javlja BFMTV. "Pitanje će biti može li se formirati kohezijska koalicija kako bi se doseglo 289 zastupnika" u domu od 577 mjesta.

Prema projekcijama niti jedan od tabora ne može računati na apsolutnu većinu. Visok odaziv pokazao je da je raspuštanje Narodne skupštine bilo nužno, navode iz predsjedničke palače.

S obzirom na očekivani izborni rezultat s Macronovim centrističkim savezom na drugom mjestu, Elizejska palača je priopćila: "Savez centra je proglašen mrtvim: ali on je tu, čak i nakon sedam godina na vlasti."