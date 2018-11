Europska unija podržala je sporazum o Brexitu na izvanrednom summitu u Bruxellesu.

27 čelnika Europske unije raspravljalo je o sporazumu u Bruxellesu, a dogovor su postigli nakon samo sat vremena rasprave, javlja BBC. Čelnici su potvrdili sporazum o izlasku Velike Britanije iz Unije i političku deklaraciju o budućim odnosima. Velika Britanja trebala bi napustiti Europsku Uniju 29. ožujka 2019. Dogovor još treba biti izglasan u britanskom parlamentu.

Tekst sporazuma o izlasku Velike Britanije iz EU-a te politička deklaracija o budućim odnosima usuglašeni su na razini pregovarača i na summitu su dobili političku potporu europskih čelnika. U subotu poslijepodne riješeno je jedino preostalo pitanje Gibraltara, nakon što je Španjolska zatražila izmjene u nacrtu sporazuma o Brexitu i izjavi o budućim odnosima kako bi bilo jasno da će odluke o tom britanskom teritoriju biti donesene samo u izravnim pregovorima s Madridom. To će se pitanje najvjerojatnije riješiti zasebnom izjavom.

Sada slijedi najteži dio- britanska premijerka treba osigurati većinu u britanskom parlamentu, što je u ovom trenutku krajnje neizvjesno. Čelnica male sjevernoirske stranke, Demokratske unionističke stranke (DUP) Arlene Foster, koja vladajućim konzervativcima osigurava tanku većinu u britanskom parlamentu, izjavila je da neće moći podržati sporazum o razdruživanju u obliku u kojem je dogovoren. Ona je kazala da je pogrešno reći da postoje samo dvije opcije: dogovor koji je ispregovarala May ili izlazak bez sporazuma. Postoji i opcija boljeg sporazuma, smatra Foster.

U Bruxellesu ne žele komentirati što bi se moglo dogoditi ako sporazum o razdruživanju ne prođe u britanskom parlamentu ili ako padne vlada premijerke May, ali kažu da se EU već neko vrijeme priprema i za scenarij Brexita bez sporazuma o razdruživanju, što bi bila najgora opcija.

Nakon nedjeljnog summita u Bruxellesu sve oči će biti uprte u London, u britanski parlament. Premijerka May kaže da bi htjela da parlament glasuje prije parlamentarne stanke koja počinje 21. prosinca.

Ako sporazum dobije potporu u parlamentu, onda britanska vlada mora predložiti zakon o izlasku iz EU-a kao i provedbeni akt, što također može izazvati burne rasprave. S europske strane potreban je pristanak Europskog parlamenta. Zastupnici Europskog parlamenta neće se o tome očitovati prije nego što sporazum dobije zeleno svjetlo u britanskom parlamentu. (MT/Hina)



Predsjednik Europskog Vijeća Donald Tusk, "sretnu vijest" objavio je na svom twitter profilu.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.