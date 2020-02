Liječnik (34) iz kineskog grada Wuhana saznao je da je sedmero ljudi s lokalne tržnice oboljelo od bolesti slične SARS-u, od koje je je prije 16 godina umrlo nekoliko stotina ljudi.

Li Wenliang (34), liječnik iz Wuhana, 30. prosinca svojim je studentima medicine poslao poruku da se na tržnici u tom kineskom gradu pojavio virus od kojeg je oboljelo sedmero ljudi koje su potom stavili u karantenu.

Studentima je napisao da se, sudeći po testovima, radi o koronavirusu, velikoj skupini virusa koja podrazumijeva teške respiratorne probleme slične SARS-u, koji je 2003. u Kini uzeo nekoliko stotina života.

Liječnik je poručio studentima da oni i njihovi bližnji budu na oprezu. No screenshotovi njegovih poruka proširili su se po društvenim mrežama, a na njima njegovo ime nije bilo sakriveno ni zamagljeno.

"Htio sam pomoći. No kad sam vidio da poruke kruže internetom, znao sam da je sve izmaklo kontroli i da ću vjerojatno biti kažnjen", ispričao je Li za CNN.

Policija ga je ubrzo optužila za širenje tračeva. On i još nekoliko liječnika pokušali su druge upozoriti o pojavi virusa koji će do danas ubiti 425 ljudi. Zaraženo ih je više od 20.000. Među zaraženima je i on sam. Bolest mu je potvrđena u subotu i trenutačno se nalazi na intenzivnom odjelu, odakle je, kroz kašalj, razgovarao s novinarima CNN-a.

Njegov slučaj naljutio je Kineze, koji su i inače nezadovoljni državnom cenzurom zbog bolesti, ali i zbog činjenice da je država kasno obavijestila o samoj pojavi bolesti.

Dan kad je Li upozorio na pojavu virusa zdravstvena inspekcija u Wuhanu upozorila je institucije da se na tržnici pojavila nepoznata upala pluća. CNN piše kako je obavijest došla s prijetnjom da se o tome ne smije izlaziti u javnost bez odobrenja.

Dan poslije, 31. prosinca, zdravstveni čelnici održali su hitan sastanak na kojem su raspravljali o virusu. Nakon toga obavijestili su Svjetsku zdravstvenu organizaciju. U međuvremenu vlasti su od Li Wenlianga pokušavale doznati odakle njemu informacija o virusu. U policiju su ga pozvali 3. siječnja. Bio je tamo oko sata, ali je, piše CNN, potpisao izjavu da neće više činiti "ništa nezakonito". CNN je zamolio i policiju u Wuhanu za komentar, no nisu dobili odgovor.

Li je prve simptome dobio 11. siječnja. Hospitaliziran je dan poslije.