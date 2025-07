Policija istražuje prijevaru u kojoj je 72-godišnjakinja ostala bez preko sto tisuća eura nakon što ju je nepoznati prevarant početkom rujna putem društvene mreže i aplikacije za razmjenu poruka doveo u zabludu, predstavljajući se kao liječnik u sirijskoj vojsci, koji je rodom iz Pule.

Prema podacima istarske policije, tijekom višemjesečnog dopisivanja, počinitelj je ostvario sa žrtvom odnos povjerenja te joj je počeo pisati kako bi se želio vratiti u Pulu, no da mu je za to potreban novac.

Zamolio je ženu da mu posudi novac s kojim će se vratiti u Hrvatsku, a koji će joj kasnije vratiti, a kako mu je ona u konačnici i povjerovala, žena je poslala novac nepoznatoj osobi za troškove putovanja.

No, on ju je potom tražio dodatni novac za cestarinu, porez i druge troškove. Vjerujući da će čovjek, s kojim se dopisivala mjesecima, stvarno i doći u Pulu, žena mu je poslala još novca, no ubrzo je shvatila da je prevarena te da neće vidjeti ni "liječnika", a ni svoj novac.

"Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem, koji ju je prevario za više od sto tisuća eura", navela je policija koja je, kako bi se izbjegli ovakvi događaji upozorila građane da budu oprezni prilikom komunikacije na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje s obzirom da prevaranti tragaju za žrtvama putem interneta i kako bi ostvarili protupravnu imovinsku korist, koriste razne načine obmane pa čak iskazuju i ljubav.

"Uvijek budite svjesni rizika čak i na renomiranim platformama i stranicama. Idite polako i postavljajte pitanja kako biste upoznali osobu. Provjerite fotografiju i profil osobe kako biste vidjeli jesu li već korišteni na drugim mjestima.

Pazite na pravopisne i gramatičke pogreške te nedosljednosti u njihovim pričama.

Također, budite sumnjičavi ako imaju izgovore da njihova kamera ne radi", poručuju iz policije.

Pritom upozoravaju građane da budu oprezni i da ne dijele s nepoznatim osobama nikakav materijal koji bi ih mogao kompromitirati i koji bi počinitelju mogao poslužiti za ucjenjivanje.