Lancem vezala kći za ogradu pa legla pred televizor: "Samo sam trebala predah"

Policija Miamija uhitila je 34-godišnju majku koja je svoju kćer tinejdžericu vezala za ogradu ispred kuće u pregrađu Hialeah kako bi – odmorila.

Yashira Marie Maldonado optužena je za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta nakon što je policija dobila dojave o djevojčici vezanoj za ogradu.

U izvješću o uhićenju navodi se da su policajci razgovarali s Maldonadinom majkom, koja im je rekla da je kći ostavila njezinu 13-godišnju unuku vezanu za ogradu kuće koja pripada njezinoj majci, Maldonadinoj prabaki, a zatim otišla. Maldonadina majka, koja ne stanuje na istoj adresi, rekla je policajcima da je otišla do kćeri pitati je može li se vratiti i pokupiti dijete, ali ona nije otvarala vrata niti odgovarala na pozive.

Maldonado je ipak izašla kada je vidjela policiju s majkom, te potvrdila da je djevojčicu vezala za ogradu.

Tijekom istrage, policajci su pregledali snimku nadzorne kamere koja je pokazala kako Maldonado vozi djevojčicu do kuće, a zatim joj mota metalni lanac oko struka i veže drugi kraj za ogradu. Djetetu je ostavila torbu s knjigama i lijekovima, bez hrane i vode na ljetnoj žegi.

Maldonado je odvedena u policiju gdje je rekla da je, kada se ujutro probudila, odvela kćer do kuće, omotala joj lanac i vezala ga za ogradu radi sigurnosti. Rekla je da je uz dijete ostavila školsku torbu s odjećom, pelenama, maramicama i lijekovima, a zatim je otišla i isključila zvuk na telefonu.

Priznala je da je odlučila ignorirati telefon i vratila se kući kako bi ležala u krevetu i gledala televiziju. Rekla je dijete jednostavno ostavila vani kako bi izbjegla sukobe sa svojom bakom i poslala joj poruku da joj je praunuka vani.

U izvješću se navodi da je detektivima rekla da "zna da ono što je učinila izgleda loše i da je pogrešno", ali da je bila preopterećena brigom za kćer i da je htjela predah, piše Daily Express.